Serasa faz alerta sobre aumento de golpes na Black Friday

Serasa Experian alerta que na Black Friday de 2025 houve um crescimento de 147% na identificação de anúncios falsos em relação a uma semana normal. Para este ano, datatech reciomenda atenção redobradaa do consumidor

A Associação Brasileira de Comércio Eletrônico estima que a data movimente R$ 2,5 bilhões, um aumento de 18% ante 2016. Foto: Fabio Pozzebom/Agência Brasil ()

A Black Friday se consolidou como uma importante data do varejo nacional, seja na modalidade virtual ou física. Os golpes, no entanto, conhecidos como as “Black Fraude” continuam merecendo atenção. Hoje, no entanto, as farsas estrapolam o “tudo pela metade do dobro”, comum no início das campanhas, graças ao amadurecimento do consumidor, que passou a monitorar os preços dos objetos de desejo meses antes a efetifição da compra.

O risco vem, segundo estudo da Serasa Experian, dos falsos anúncios, que visam induzir o consumidor a acessar links fraudulentos. Em 2025, segundo dados da datatech, foram identificados 604 anúncios falsos na semana da promoção, volume 147% superior à média semanal imediantamente anterior à data.

Trazendo para 2026, o Mapa da Fraude da instituição aponta um crescimento de 27,2% na ocorrência de fraudes no primeiro semestre de 2026, em relação ao mesmo período do ano anterior, o que deixa o alerta para a Black.

Mês do empreendedor na Academia Assaí



A Academia Assaí, plataforma de qualificação profissional voltada ao empreendedorismo da rede atacadista Assaí, está com uma programação de cursos voltada ao Mês do Empreendedor agora em outubro. A partir desta segunda (19), a instituição disponibiliza os cursos gratuitos “Planejamento tributário: seu negócio preparado para a Reforma Tributária”, com Nikolas Duarte, consultor tributário com 20 anos de atuação; e “Investimentos Financeiros para Empreendedores”, com Carlos Eduardo Costa, especialista em Desenvolvimento Financeiro.

Petrobras e Senai oferecem 360 vagas de qualificação



A Petrobras, em parceria o Senai-PE está com 360 vagas abertas para o Programa Autonomia e Renda da estatal, com a oferta de de cursos de Eletricista Industrial, Auxiliar de Encanador Industrial, Caldeireiro, Auxiliar de Construtor Civil, Mecânico de Manutenção e Montador de Andaimes. As aulas serão ministradas nas unidades do Senai no Cabo de Santo Agostinho, Areias e Ipojuca. Os selecionados terão auxílio-alimentação e bolsa de R$ 660.

IA aplicada ao empreendedorismo no Sebrae



Cerca de 25% dos empreendedores pernambucanos utilizam regularmente ferramentas de IA para realizar atividades no marketing e comunicação, enquanto outros 21% já fizeram testes com a tecnologia. É o que revela a 13ª edição da pesquisa Pulso dos Pequenos Negócios, realizada pelo Sebrae. Para difundir a utilização dessa ferramenta, o Sebrae Pernambuco realiza, nesta segunda-feira (19), o Alta Performance: Digital que dá lucro. O evento acontece na sede da instituição, a partir das 19h.