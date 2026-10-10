Bets deixam de operar e esportes ficam órfãos de patrocínio. O que fazer agora?

Bets patrocinavam 14 clubes da Série A do Campeonato Brasileiro de Futebol, 12 da Série B e sete da Série C. Estimativa é que empresas de apostas esportivas tenham movimentado mais de R$ 1 bilhão em 2025

Segundo o Datafolha, 78% dos eleitores defendem a proibição das apostas esportivas online, conhecidas como bets, e dos cassinos online (AFP / Paul ELLIS)

As plataformas de apostas esportivas, popularmente conhecidas como bets, deixaram de funcionar no Brasil nesta terça-feira (6), embora a validade da medida provisória que as proibiu esteja em análise no STF. Principais afetados pelo fim da operação das casas de apostas, os clubes de futebol fazem as contas do dinheiro que deixarão de receber com a manutenção da medida.

As bets estavam nos uniformes de 14 clubes da Série A do Campeonato Brasileiro de Futebol, de um total de 20, 12 da Série B e sete da Série C. Apenas na Série A, a estimativa é que o patrocínio dessas empresas tenham movimentado R$ 1 bilhão na temporada 2025 e mantido a cifra em 2026 até a proibição. Segundo reportagem da revista Exame, o Comitê Olímpico Brasileiro estima que o fim dos patrocínios das loterias on-line representem perdas de R$ 2,6 bilhões para o financiamento de esportes olímpicos e paralímpicos até 2027.

Substituir essas cotas, missão que os clubes brasileiros terão que encarar, já foi o desafio enfrentado pelos clubes europeus. Por lá, embora a operação das casas de apostas continue permitida, suas marcas não podem estampar as camisas dos clubes das principais ligas continentais, a exemplo do que já aconteceu com as marcas de cigarros.

Agência pernambucana inaugura sede em São Paulo



A agência pernambucana Influence Group, pioneira na área de marketing de influência, inaugurou uma nova sede em São Paulo. Nascida em Caruaru, a empresa atua com gestão de talentos, elaboração de campanhas com artistas e criadores de conteúdo e formação de grupos de influenciadores para ações de publicidade. O casting da agência reúne nomes como Ary Mirelle, Mileide Mihaile, Ingrid Vasconcelos e Eslovênia Marques.

Esposende Calçados abre nova loja no Shopping Recife



Esposende Calçados inaugura, nesta sexta-feira (9), uma nova loja no Shopping Center Recife. A nova unidade conta com 300 metros quadrados de área e 35 postos de trabalho. Fundada há 56 anos, com a abertura de uma loja na Rua Sete de Setembro, no centro do Recife, a rede conta hoje com 64 lojas distribuídas pelos estados de Alagoas, Bahia, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte, além de um centro de distribuição na capital pernambucana.

Magalu aporta no Shopping Guararapes antes do fim de ano



A rede varejista Magalu (Magazine Luíza) finaliza os preparativos para a abertura de sua unidade no Shopping Guararapes, em Jaboatão. A previsão é que a nova loja, que conta com 700 metros quadrados, seja inaugurada a tempo das compras de fim de ano, data em que a rede encampa suas conhecidas campanhas de vendas. De acordo com o superintendente do centro de compras, Phyllype Pires, pesquisas internas do shopping apontaram a marca como uma das mais desejadas pelos clientes.

