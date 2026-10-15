Mobilização no Congresso Nacional busca preservar atividade de apostas esportivas

MP 1394, que proibiu as apostas digitais no Brasil, recebeu 64 emendas durante o prazo legal no Congresso Nacional. Iniciativas propõem preservação das apostas esportivas, proibição de apostas de beneficiários de programas sociais, regras de transição e programa de atendimento a depedentes custeado pelo SUS

O prazo para os apostadores retirarem o dinheiro das bets não autorizadas a funcionar no país terminou na quinta-feira (10) (foto: Bruno Peres/Agência Brasil)

Terminou ontem o prazo para apresentação de emendas à Medida Provisória 1394, que proibiu a atuação das casas de apostas digitais, incluindo os jogos de prognósticos esportivos, popularmente conhecidos como bets. Como era de se esperar, dada a complexidade do tema e o peso que as plataformas ganharam no país, foram apresentadas 64 emendas à MP editada pelo presidente Lula.

Em linhas gerais, as emendas buscam fazer a destinção entre as apostas esportivas e os cassinos on-line, como o “jogo do tigrinho”. Com o argumento de preservar os clubes de futebol brasileiros, os parlamentares propõe manter as apostas de prognósticos em atividade. A maioria das emendas foram apresentadas pela bancada da bola, que reúne nomes como o ex-atacante Bebeto (PP-RJ) e o vice-presidente do River-PI, Júlio Arcoverde (PP-PI).



Há ainda propostas de regra de transição, preservando contratos com os times de futebol, atendimento a dependentes pelo SUS e proibição de apostas de beneficiários de programas sociais. A decisão sobre o tema, no entanto, ficará para depois do segundo turno.

Sindhospe promove debate sobre IA na saúde



O Sindicato dos Hospitais Particulares de Pernambuco promove, durante o 15º Congresso Norte Nordeste de Gestão em Saúde, que acontece no próximo dia 21, debate sobre "O impacto da I.A. na Gestão Estratégica dos Estabelecimentos de Saúde”. O tema será foco central do evento, que acontece dentro da programação da HospitalMed 2026. Entre as presenças confirmadas estão a ex-secretária de Informação e saúde digital do Ministério da Saúde, Ana Estela Haddad, a diretora de I.A., Inovação e Insights em Saúde da Rede D’Or, Mônica Pugliesi, o gerente de T.I. Corporativo da Rede Américas, Thomas Sakoda, e a secretária de saúde do Recife, Luciana Albuquerque.

Casa Rosa promove campanha Mamografia para Todas



A ONG CasaRosa realiza, nesta quarta-feira (14), a 13ª edição da campanha “Mamografia para Todas”, iniciativa que, desde 2014, busca ampliar o acesso de mulheres em situação de vulnerabilidade à prevenção e ao diagnóstico precoce do câncer de mama. Estão confirmados mais de 200 encaminhamentos de exames gratuitos, entre mamografias e ultrassonografias, com a participação de clínicas e centros de diagnóstico parceiros.

Perman fortalece atuação no mercado de arte contemporânea



A Perman Art Gallery leva para a Feira de Arte Contemporânea de Pernambuco (ART.PE), em sua terceira participação na mostra, a exposição “Paisagem, Corpo e Caos-Mundo”, que conta com curadoria de Joana D’Arc Lima. Criada durante a pandemia como uma vitrine online da arte contemporânea, a galeria reúne atualmente 20 artistas e aposta na feira para ampliar conexões com colecionadores e público.

