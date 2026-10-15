Para a Black Friday, iFood diversifica apostas e tira foco exclusivo de entrega de comidas

Nesta quinta-feira (15), empresa divulgou as estratégias para o período promocional que ocorre no fim do mês

Promoções iniciam na próxima segunda-feira (19) (Divulgação)

O iFood, empresa brasileira referência em delivery, anunciou, nesta quinta-feira (15), suas estratégias para a Black Friday de 2026. A marca espera um avanço de 60% nas vendas em relação ao mesmo período do ano passado.

A empresa, que está presente em 2 mil cidades brasileiras e conta com 500 mil estabelecimentos parceiros, possui 65 milhões de clientes no aplicativo e avalia uma mudança no comportamento dos consumidores. Atualmente, além de comida, um a cada três usuários do App compram nas categorias de mercado, farmácia, pet ou bebidas.

A alteração comportamental fez o iFood expandir as estratégias promocionais para além da entrega de comida. “O iFood evoluiu de um aplicativo focado em entregas de refeições para uma solução completa onde o cliente resolve o que deseja com rapidez, desde a lista de compras do mês até os pequenos desejos do dia a dia. As multicategorias amadureceram e chegam a esta temporada prontas para operar em um nível sem precedentes”, destaca a vice-presidente de Marketplace do iFood, Paula Ritto.

A campanha de promoções acontece a partir da próxima segunda-feira (19) e segue até 30 de novembro.

Período promocional:

- Antecipa Black Friday (19 a 31/10), com até 60% OFF;

- Aquecimento (1 a 22/11), com até 65% + ofertas relâmpago;

- Black Week (23 a 26/11), com até 80%;

- Black Friday (dia 27/11), com até 80% e promoções ao longo do dia;

- Liquida Black Friday (28 a 30/11), com até 65% OFF.



Datas duplas

No dia 11/11, o iFood terá as mesmas condições da Black Friday (27/11), com até 80% OFF + ofertas relâmpago. O 11/11 faz parte da estratégia da empresa de marcar presença nas datas duplas, como 10/10 e 12/12.

Estratégia de mídia

A divulgação de promoções do iFood terá a participação do time da CazéTV, com presença dos integrantes Luís Felipe Freitas (Luisinho), Fernanda Gentil e Diogo Defante, em inserções na TV aberta, recriando o ambiente de transmissões ao vivo para interagir com as ofertas da data.

No período promocional deste ano, a marca traz o lema "Descontos de mercado à farmácia, com a rapidez do iFood", que busca traduzir o conceito da campanha, que reposiciona o iFood como multicategoria.