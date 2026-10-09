O varejo eletrônico vai precisar falar a língua dos robôs

Empresas como a Meta e a Open AI já se colocam à disposição dos consumidores para desempenhar o papel de assistentes de compras, não apenas fazendo levantando preços ou indicando produtos, mas administrando todo o processo da pesquisa à efetivação do negócio. E sua loja virtual já fala a língua dos robôs?

Pesquisa Nacional do Varejo Online, feita em parceria com o E-commerce Brasil, 39% das empresas de pequeno porte que atuam no comércio eletrônico usam o whatsapp. Foto: Minervino Junior/CB/D.A Press. ()

Startups e plataformas de comércio eletrônico estão em uma corrida para dominar uma nova ferramenta de marketing, o marketing robótico. Apesar do que parece, não se trata de ferramentas automatizadas de publicidade, isso os algoritmos já fazem bem. A nova fronteira da propaganda será comunicar-se diretamente com os robôs, porque o consumidor vai, cada vez mais, delegar essa tarefa à IA e empresas como Meta e Open AI já estão se propondo a fazer esse papel.

Em conversa recente com este colunista, a diretora de Varejo da SAP, Ellen Bremm, destacou que o comércio iniciou uma disputa para se comunicar melhor com os robôs. De acordo com a executiva, o consumidor vai cada vez mais demandar sua necessidade a um agente de IA, que por sua vez vai buscar as opções disponíveis no mundo digital, o que vai obrigar as empresas a se prepararem para isso.

Mas falar a língua dos robôs não se limita a dominar códigos binários. A abordagem precisa ser diferente, trocando o visual e o emocional pela lógica e racional. A informação, portanto, será a principal ferramenta de vendas. Não basta dizer que é melhor, será preciso mostrar porque é melhor. E nessa conta vão entrar informações técnicas, preço e relação entre custo e benefício.

Abrasel-PE cai na estrada com o programa Oficina Gastrô



A Abrasel Pernambuco dá início nesta terça-feira (6) à turnê do programa Oficina Gastrô. Voltada à qualificação profissional para o setor de alimentação fora do lar, a iniciativa prevê a realização de 20 atividades em 12 municípios do estado. A expectativa é alcançar 1.330 participantes, entre proprietários, gerentes e chefes de cozinha do Recife, Olinda, Paulista, Camaragibe, São Lourenço da Mata, Cabo de Santo Agostinho, Porto de Galinhas, Gravatá, Carpina, Bezerros, Tamandaré e Caruaru.

Beleza na Web inaugura loja física no Shopping Recife



A plataforma de produtos de estética Beleza na Web trouxe para o Recife sua primeira loja física no Nordeste. A unidade, a 13ª da rede, tem como endereço o Shopping Center Recife e conta em seu portfólio com mais de 70 marcas, entre as quais estão CHANEL, Dior, Lancôme e Shiseido, além de marcas asiáticas. De acordo com a empresa, o Nordeste teve um crescimento de 3% na base de clientes da rede.

Saúde e longevidade na pauta da HospitalMed 2026



A programação do HospitalMed 2026 contará com o Vida60+Expo, subevento voltado à saúde e longevidade que chega à terceira edição este ano. Segundo a organização da feira, um quarto da população tem mais de 50% e a longevidade impacta todas as indústrias e dimensões da vida. A programação do Vida60+ conta com três eixos temáticos: “Ambientes Pensados para Maduros”, “Trabalho e Renda” e “Saúde e Tecnologia”.

