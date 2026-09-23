Nove milhões de brasileiros devem a bancos tradicionais e fintechs ao mesmo tempo

Estudo da SerasaExperian revela que número de pessoas com dívidas simultâneas em duas ou mais instituições amentou 3,5 vezes entre 2019 e 2026, passando de 2 milhões para 9 milhões de devedores

Para que uma pessoa ou família consiga administrar bem seus recursos e não cair na inadimplência, é importante conhecer e aplicar conceitos básicos da educação financeira - (Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

Levantamento recente da SerasaExperian, datatech de avaliação de crédito, mostra que 8,9 milhões de brasileiros têm dívidas negativadas com instituições financeiras convencionais e com fintechs ao mesmo tempo. Trata-se de um efeito colateral dos programas de renegociação de débitos, como o Desenrola Brasil, e até mesmo dos mutirões de conciliação promovidos pela Justiça.

A lógica é simples. Com o nome limpo, mas sem poder contratar empréstimo com seu banco habitual, o consumidor corre para a outra instituição e, por estarem disponíveis na palma das mãos, essa alternativa termina sendo as fintechs.

De dezembro de 2019 a julho de 2026, o número de CPFs com dívidas simultâneas passou de 2 milhões para quase 9 milhões. Há de se levar em consideração o crescimento de instituições financeiras digitais, é verdade, mas fica evidente a deseducação financeira da população brasileira.

Apostas esportivas, consumo sem planejamento, perda do emprego, despesa financeira inesperada. Não faltam motivos que levam à inadimplência, mas evitar voltar a essa condição passa pela educação financeira, e ela precisa começar na escola. Infelizmente um projeto de lei nesse sentido segue esperando reavaliação na Câmara dos Deputados, o que só deve acontecer, na melhor das hipóteses, após as eleições.

Vacina contra desinformação de crianças e adolescentes



Gamificação contra a desinformação. Essa é a proposta do jogo Meias#Verdades, da startup Literacia Edu, fundada pela jornalista Karoline Fernandes. A versão alfa do game será lançada, nesta quarta-feira (23), durante do Mangue.bit, no Cais do Sertão. O game usa um método científico inovador para ensinar crianças e adolescentes a se protegerem da desinformação nas redes sociais.

Grupo Parvi vende quase 2 mill veículos em campanha



O Grupo Parvi comemora o desempenho de vendas da oitava edição da campanha de vendas Missão Impossível, realizada no último sábado (19). A campanha de marketing englobou as concessionárias do grupo no Norte e Nordeste. Ao todo, os 120 pontos de vendas do grupo comercializaram 1.891 veículos em 10 horas.

Órgãos federais compram R$ 2,2 milhões a MEIs pernambucanos



A plataforma de compras Contrata+Brasil, do governo federal, já movimentou R$ 2,2 milhões em Pernambuco, envolvendo 877 microempreendedores (fornecedores) e 137 órgãos (compradores) cadastrados. Nesta terça (22), o secretário Nacional de Inclusão Socioprodutiva do Ministério do Empreendedorismo, Danilo Cabral, participou de ação no Recife voltada à formalização de MEIs e ao cadastramento de microempreendedores para prestarem serviços a órgãos públicos

