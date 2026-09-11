Recife tem dois hospitais entre os melhores da América Latina

Real Hospital Português e Hospital Santa Joana são os únicos representantes do Recife no Ranking IntelLat de melhores hospitais da América Latina. São Paulo tem 19 estabelecimentos na lista, Rio de Janeiro tem seis e Porto Alegre tem três

Polo médico do Recife (Francisco Silva/DP Foto)

Divulgado na última quarta-feira (9), o Ranking IntelLat coloca dois hospitais do Recife entre as 105 melhores instituições de saúde da América Latina: Real Hospital Português (28º) e Hospital Santa Joana (61º). No rol nacional, constam os mesmos dois estabelecimentos, sendo o Português o 8º melhor do país e o Santa Joana, o 21º.

O resultado é incompatível com o posto de segundo maior polo médico do país, chegando a superar São Paulo e Rio de Janeiro em alguns indicadores. A capital pernambucana supera paulista e a fluminense, por exemplo, em número de leitos SUS por 100 mil habitantes e leitos de UTI (SUS e não SUS) por 100 mil habitantes. Também há uma maior oferta de enfermeiros por habitante e uma terceira maior de médicos por habitante.

Então, por que apenas duas instituições entre as melhores do Brasil e da América Latina? Temos 2.116 estabelecimentos de saúde, sendo 1.820 privados e 296 públicos, 11.531 leitos, sendo 7.434 destinados ao SUS, e um total de aproximadamente 54 mil empregos diretamente no setor. Para efeitos de comparação, São Paulo tem 19 hospitais na lista, o Rio tem seis e Porto Alegre, três. A pergunta que fica no ar é: nessa aparente contradição entre quantidade e qualidade, o que mede a excelência do serviço de saúde?

Porto Digital no roteiro da Costa do Marfim



O Recife recebe, esta semana, a visita do embaixador da Costa do Marfim no Brasil, Diamouténé Alassane Zié. O diplomata veio à capital pernambucana para conhecer de perto o ecossistema de tecnologia e inovação, incluindo o Porto Digital e suas empresas embarcadas. A administração municipal busca identificar oportunidades dentro do plano de inovação daquele país.

Jucepe lança nova ferramenta de desburocratização



Na contramão da burocracia comercial, a Junta Comercial de Pernambuco (Jucepe), lançou um canal de atendimento pelo WhatsApp (81 3182-5249). Uma nova ferramenta permite ao empreendedor iniciar o processo de abertura de uma empresa, solicitar e emitir certificações, entre outros serviços. Não fazia muito tempo que abrir uma empresa em Pernambuco e nenhum país fosse uma verdadeira via crucis. Em alguns casos ainda é assim, dada a complexidade de documentos e licenças possíveis.

Grupo Parvi recebe seis prazos para o Prêmio Reclame Aqui



O Grupo Parvi está mais uma vez na disputa do Prêmio Reclame Aqui de atendimento. Nesta edição de 2026, o grupo participa com as marcas Toyolex Toyota, Fiori Fiat, Fiori Jeep, BYD Parvi, Hyundai Parvi e Autoparvi Seminovos. Fiori Fiat, Fiori Jeep e Hyundai Parvi são os únicos representantes de suas marcas na categoria “Venda de Veículos”. A escolha dos premiados é feita por votação popular, no site do Reclame Aqui até dia 5 de novembro.

