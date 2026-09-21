Redes sociais ditam o consumo da formação do desejo à efetivação da compra

Redes socias viraram plataformas de compras. Se antes elas cumpriam apenas o papel de formação do desejo, a partir da interação entre pessoas, influencers e marcas, agora elas oferecem a jornada do consumo completa

Redes sociais agora funcionam como plataforma de compras on-line (Marina Torres/DP Foto)

A participação das redes sociais no consumo têm mudado de perfil. Se antes as plataformas apenas criavam o desejo, a partir da interação entre pessoas, influencers e marcas, hoje elas também funcionam como marketplaces, oferecendo a jornada de compra completa na própria rede social.

Segundo a pesquisa TIC Domicílios, do Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), 21% dos usuários de internet do Nordeste já fazem compras diretamente pelas redes sociais.

De acordo com o presidente do Instituto Brasileiro de Finanças Digitais (IFD), Rodrigo de Abreu Pinto, participar de uma etapa essencial na jornada do consumidor. “Elas atuam na formação do desejo e na percepção sobre o padrão de vida desejável e, muitas vezes, elevam o padrão de consumo para além do que se pode permitir”, destaca o advogado.

“Além de fatores como desemprego, juros altos, inflação, crédito imediato e crescimento das apostas on-line, é importante considerar o papel das redes sociais, que influenciam diretamente os hábitos de consumo e as decisões de compra”, acrescenta o presidente do IFD.

Hub Plural apresenta nova unidade no Recife



O Hub Plural apresentou, na quinta-feira (17), sua nova unidade no Recife, localizada na avenida Governador Agamenon Magalhães, 2939. Ao todo, o espaço conta com 1.800 metros quadrados (m²) em lâmina única, oferecendo 60 escritórios privativos, 80 posições de coworking, seis salas de reunião e sete cabines para chamadas e videoconferências. O Hub Plural Espinheiro dispõe ainda de auditório para até 80 pessoas, estúdio de podcast, estúdio fotográfico, refeitório e áreas de convivência.

Semana da Contabilidade na UNIFIG Pernambuco



Marcando a Semana da Contabilidade, a UNIFG Pernambuco promove, de 22 a 24 de setembro, uma série de debates no campus Piedade, em formato híbrido. Entre os temas em discussão estão os impactos da reforma tributária, carreira e mercado de trabalho. O evento, que é aberto ao público, acontece no Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal (NAF) da instituição. As inscrições podem ser feitas na plataforma de eventos Sympla.

LIDE promove debate sobre potencial dos centros urbanos



O LIDE Construção reúne, nesta segunda-feira (22), encontro para debater as novidades e transformações no setor. Com o tema “Centros urbanos: a nova frente do mercado imobiliário”, a agenda abordará soluções como o adensamento sustentável e o papel da arquitetura e do urbanismo na reconfiguração das cidades. O painel terá como palestrantes o presidente do Conselho Consultivo da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), José Carlos Martins, e o arquiteto, urbanista e cofundador da SomaUma, Marcelo Falcão.

