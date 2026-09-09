Fitch alerta que futuro presidente do Brasil terá que fazer o ajuste fiscal

Fitcher Rating, uma das maiores agências de classificações de risco do mundo, mantém a nota de risco do Brasil estável em BB, mas alerta que ou país faz o ajuste fiscal ou o mercado vai fazê-lo

Banco Central do Brasil (Marcello Casal Jr./Agência Brasil)

O futuro presidente do Brasil terá que fazer um ajuste fiscal ou correrá o risco de ver as forças do mercado obrigarem-se a não fazer. O alerta foi feito pelo chefe de títulos soberanos das Américas e da Europa emergente da Fitch Ratings, Shelly Shetty, durante o Fitch On Brasil 2026, evento realizado pela agência global de classificação de risco que costuma influenciar as decisões dos grandes investidores internacionais e também nacionais.

Shelly acredita que um ajuste inicial ligeiro e gradual já seria uma sinalização para os mercados, caso contrário, se nada for feito, o governo pode ver a relação dívida/PIB chegar a 90% ou 100%. A Fitch estima que a dívida pública brasileira deverá fechar o ano na casa de 80% do PIB em 2026, depois de encerrar o ano anterior em 78,6%.

A agência também prevê que o déficit geral do governo deve encerrar o ano em 8,6%, embora estima-se que o déficit primário federal fique em 0,4% do PIB, abaixo dos 0,5% em 2025 e em linha com o limite superior da regra fiscal, mas a incerteza em torno do programa fiscal do próximo governo permanece alta. Por enquanto, a Fitch mantém a nota do Brasil estável em BB, dois degraus abaixo do selo de bom pagador.

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