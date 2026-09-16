Torre de Babel: Lula sanciona o Redata enquanto datacenter do TikTok vai parar na Justiça

Parâmetros ambientais motivam ação do Ministério Público Federal e Defensoria Pública da União pedindo suspensão de obra de datacenter do TikTok no Ceará dez dias antes de presidente Lula sancionar regime tributário especial

ZPE do Complexo Portuário de Pecém vai abrigar data center do TikTok (Complexo Pecém/Divulgação)

Não é de hoje que as instituições brasileiras dão provas de que não falam a mesma língua. Não faltam exemplos, ora são os poderes Executivo e Legislativo que não se entendem, ora são o Judiciário e o Executivo. O mais recente episódio levou o governo federal, Ministério Público Federal (MPF) e Defensoria Pública da União (DPU) a seguirem em direções diferentes.

Enquanto o presidente Lula sancionou o Regime Especial de Tributação para Serviços de Datacenter (Redata) nesta terça-feira (15), o MPF e DPU ingressaram, dez dias antes, com ação judicial pedindo a suspensão da construção do datacenter da Ominia no Pecém, no Ceará, que atenderá a rede TikTok no Brasil.

O questionamento surgiu após os órgão identificarem o aumento da previsão do consumo de água de 19,7 mil litros para 144 mil litros por dia entre a licença prévia e a licença de instalação. De fato, os consumos de água e de energia desses equipamentos são elevados, mas não se pode ficar nesse embate eterno, afinal eles são fundamentais para que o Brasil avance em áreas como a inteligência artificial, que depende da alta capacidade de processamento desses empreendimentos.

Gestão empresarial e liderança em debate em Caruaru



O Centro de Convenções do Sesc em Caruaru recebe, nesta quarta-feira (16), a palestra do indiano Ram Charan, um dos consultores de negócios e liderança mais reconhecidos do mundo. A palestra, já apresentada no Recife na terça (15), é promovida pelo Sebrae/PE e pelo IEL e tem como tema o “Desenvolvimento de Liderança diante dos Novos Desafios de Gestão e da Transformação Empresarial”. A programação conta também com a participação de José Salibi Neto, cofundador da HSM e referência em gestão e educação executiva.

Imagem do empreendedor como ativo da marca



A iNFLU, imersão sobre influência digital voltada a empreendedores que acontece no dia 21 de setembro, na sede do Sebrae-PE, propõe que os empresários assumam o protagonismo da comunicação de seus negócios. A ideia é transformar a imagem pessoal em um ativo estratégico para atração de clientes, parcerias e contratos com grandes marcas. O projeto foi idealizado pela empresária Taciana França, do ecossistema Recife Cakes.

Recife ganha voo internacional para Montevidéu



A companhia aérea JetSmart anunciou, nesta terça-feira, que começará a operar um voo direto entre Recife e Montevidéu, no Uruguai, a partir de janeiro de 2027. Com a nova rota da empresa chilena, que já mantém voo entre Recife e Buenos Aires, na Argentina, a quantidade de ligações internacionais da capital pernambucana passa a 13, com mais de 50 frequências (chegadas e partidas) semanais.