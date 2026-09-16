Torre de Babel: Lula sanciona o Redata enquanto datacenter do TikTok vai parar na Justiça
Parâmetros ambientais motivam ação do Ministério Público Federal e Defensoria Pública da União pedindo suspensão de obra de datacenter do TikTok no Ceará dez dias antes de presidente Lula sancionar regime tributário especial
Publicado: 16/09/2026 às 05:00
ZPE do Complexo Portuário de Pecém vai abrigar data center do TikTok (Complexo Pecém/Divulgação)
Não é de hoje que as instituições brasileiras dão provas de que não falam a mesma língua. Não faltam exemplos, ora são os poderes Executivo e Legislativo que não se entendem, ora são o Judiciário e o Executivo. O mais recente episódio levou o governo federal, Ministério Público Federal (MPF) e Defensoria Pública da União (DPU) a seguirem em direções diferentes.
Enquanto o presidente Lula sancionou o Regime Especial de Tributação para Serviços de Datacenter (Redata) nesta terça-feira (15), o MPF e DPU ingressaram, dez dias antes, com ação judicial pedindo a suspensão da construção do datacenter da Ominia no Pecém, no Ceará, que atenderá a rede TikTok no Brasil.
O questionamento surgiu após os órgão identificarem o aumento da previsão do consumo de água de 19,7 mil litros para 144 mil litros por dia entre a licença prévia e a licença de instalação. De fato, os consumos de água e de energia desses equipamentos são elevados, mas não se pode ficar nesse embate eterno, afinal eles são fundamentais para que o Brasil avance em áreas como a inteligência artificial, que depende da alta capacidade de processamento desses empreendimentos.
Gestão empresarial e liderança em debate em Caruaru
O Centro de Convenções do Sesc em Caruaru recebe, nesta quarta-feira (16), a palestra do indiano Ram Charan, um dos consultores de negócios e liderança mais reconhecidos do mundo. A palestra, já apresentada no Recife na terça (15), é promovida pelo Sebrae/PE e pelo IEL e tem como tema o “Desenvolvimento de Liderança diante dos Novos Desafios de Gestão e da Transformação Empresarial”. A programação conta também com a participação de José Salibi Neto, cofundador da HSM e referência em gestão e educação executiva.
Imagem do empreendedor como ativo da marca
A iNFLU, imersão sobre influência digital voltada a empreendedores que acontece no dia 21 de setembro, na sede do Sebrae-PE, propõe que os empresários assumam o protagonismo da comunicação de seus negócios. A ideia é transformar a imagem pessoal em um ativo estratégico para atração de clientes, parcerias e contratos com grandes marcas. O projeto foi idealizado pela empresária Taciana França, do ecossistema Recife Cakes.
Recife ganha voo internacional para Montevidéu
A companhia aérea JetSmart anunciou, nesta terça-feira, que começará a operar um voo direto entre Recife e Montevidéu, no Uruguai, a partir de janeiro de 2027. Com a nova rota da empresa chilena, que já mantém voo entre Recife e Buenos Aires, na Argentina, a quantidade de ligações internacionais da capital pernambucana passa a 13, com mais de 50 frequências (chegadas e partidas) semanais.