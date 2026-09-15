BRICS abandonam planos de integração econômica adotam um recuo estratégico?

Declaração de Nova Delhi adotou um tom mais ameno que a Carta do Rio, no ano passado, sobre a integração econômica do bloco e à desdolarização de suas relações comerciais. Grupo mantém, no entanto, condenação a medidas unilaterais

Bandeiras dos países do Novo Banco de Desenvolvimento (NBD), o Banco dos Brics (Crédito: AFP)

A Declaração de Nova Délhi, divulgada após a reunião de cúpula dos BRICS, neste sábado (12) , mostra um tom bem mais ameno ao da Carta do Rio, de 2025, sobretudo no tocante à desdolarização das relações comerciais. Abandonou-se termos como "prioridade estratégica" por "continuar as discussões” e “respeitando prioridades nacionais”, mas não se deixou de lado a ideia de integração econômica e financeira do bloco.

A suavização dos termos reflete, por um lado, um recuo estratégico do bloco e, por outro, os efeitos práticos das sanções dos Estados Unidos aos dois integrantes mais vulneráveis aos arroubos trumpistas: Brasil e Índia. Afinal, a China já provou ter poder de fogo comercial contra a economia norte-americana e a Rússia já está sob sanções severas desde 2022, não tendo como ser ainda mais penalizada.

Apesar de mais brando, o texto condena a adoção de sanções unilaterais, sem citar diretamente Estados Unidos ou União Europeia, e desenha um sistema financeiro próprio, que espelha as instituições internacionais sob domínio do G7. Assim, o BRICS Payment Task Force (BPTF) “libertaria” o bloco da Rede Swifit (comunicação interbancária internacional), enquanto o Arranjo Contingente de Reservas (CRA) e o Novo Banco de Desenvolvimento (NBD) reduziriam a dependência do FMI e do Banco Mundial.

Amcham realiza evento sobre inovação na indústria



A Amcham Pernambuco promove, na quinta-feira (17), às 8h30, no Mar Hotel, um encontro para debater como a pressão por produtividade e a adaptação tecnológica vêm acelerando a incorporação de inovação na rotina industrial. O evento terá como palestrantes e debatedores a professora Dani Guedes, da Universidade de Pernambuco (UPE), e o professor do Centro de Informática da UFPE (CIn-UFPE), Sérgio Cavalcante.

Grupo Dislub Equador é destaque na ExpoPostos



O grupo pernambucano Dislub Equador conquistou, pela segunda edição consecutiva, o prêmio de Melhor Estande da ExpoPostos & Conveniência, um dos principais eventos dos setores de combustíveis da América Latina, realizado de 8 a 10 de setembro, em São Paulo. A empresa levou para a Feira os elementos encontrados nos postos do grupo, conectando a experiência das lojas Convém, os serviços da Lub`s, a ilha de abastecimento, além dos produtos Duramais, Mobil e o Conectank - que foi apresentado pela primeira vez no evento.

NutriGen lança linha própria de suplementos



A pernambucana NutriGen Clinic, especializada em medicina de precisão e genética nutricional, acaba de redimensionar a sua estratégia de negócios com o lançamento da NutriGen Daily, sua primeira linha própria de suplementos. Alinhada à proposta de suplementação personalizada adotada pela clínica, a marca chega ao mercado com dois produtos: Sugar Balance, voltado ao suporte ao controle glicêmico e à redução da vontade de consumir doces, e Digest Flow, desenvolvido para auxiliar no conforto e funcionamento digestivo.

