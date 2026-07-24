Meta lança o aplicativo Seller para os vendedores do Facebook Marketplace que desejam expandir seus negócios

A empresa de tecnologia informou, em comunicado, que o aplicativo é voltado ao gerenciamento de anúncios de vendedores profissionais.

No início do ano, a Meta, dona do Facebook, Instagram e Whatsapp, anunciou alinhamento político com Trump (Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

A Meta lançou um aplicativo para os vendedores do Facebook Marketplace que permite que eles tenham, em um único lugar, os anúncios, as mensagens e o histórico de vendas para gerenciar seus negócios.

O Marketplace é um espaço de compra e venda, semelhante a outras plataformas como o Wallapop ou o Vinted, que surgiu na rede social Facebook em 2016, embora tenha chegado à Espanha meses depois. De acordo com dados da Meta, são publicados mensalmente 430 milhões de itens em todo o mundo.

Embora a ideia original fosse oferecer um espaço para que pessoas físicas pudessem vender itens usados com base em critérios de proximidade, com o tempo, o Marketplace se tornou uma fonte de renda, como um pequeno negócio, para algumas dessas pessoas.

Para esse tipo de vendedor mais profissionalizado, a Meta lançou o aplicativo "Seller", para que possam gerenciar tudo relacionado aos seus anúncios em um único espaço, conforme informa em um comunicado.

A partir desse aplicativo, além de criar e publicar anúncios, é possível revisar a lista de itens à venda, responder às mensagens de compradores em potencial e monitorar o desempenho das vendas.

O 'Seller' é voltado para vendedores do Marketplace maiores de 18 anos e, por enquanto, está disponível nos Estados Unidos, onde pode ser baixado gratuitamente na App Store.

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Com informações da Europa Press.