Juros altos e endividamento das famílias e das empresas derrubam confiança do mercado

Confiança das instituições financeiras no crescimento da economia registrou nova queda pelo sexto trimestre consecutivo. Índice recuou para 71,15, o menor patamar desde 2021, quando o país ainda sentia os efeitos remanescentes da pandemia

Confiança das instituições financeiras caiu pelo sexto trimestre consecutivo (Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

O endividamento das famílias brasileiras, que fazem malabarismo para fechar o orçamento do mês, e o das empresas são acompanhados de perto pelas instituições financeiras. A Pesquisa de Estabilidade Financeira aponta a asfixia financeira em ambos os setores como a preocupação que mais cresce no mercado.

Se no andar de cima o que tira o sono dos executivos é o desajuste fiscal do governo, sob pressão do aumento da dívida pública, na economia real, a inadimplência e o custo do crédito continuam sendo os verdadeiros gargalos do crescimento sustentável.

Os números fizeram a confiança das instituições financeiras na estabilidade do sistema cair pelo sexto trimestre seguido, saindo de 76,97 pontos no fim de 2024 para 71,15 em agosto. O indicador reflete o aumento da percepção do risco de inadimplência das famílias e empresas, que atingiu o maior nível desde 2021, ano ainda sob efeito da pandemia.

O levantamento, no entanto, minimiza o risco de essa realidade contagiar bancos e mercados. Ou seja, para o sistema financeiro, o problema é mais restrito ao bolso do cidadão do que ao equilíbrio bancário. A pergunta que fica é: até quando essa distinção se sustenta?

Oportunidades de negócios com países da África



As empresas pernambucanas terão a oportunidade de conhecer as oportunidades de negócios com países da África Ocidental, como Cabo Verde, Senegal e Costa do Marfim. O evento “Oportunidades de Negócios entre Pernambuco e a África Ocidental”, promovido pela Fiepe, acontece na próxima quarta-feira (9), na Casa da Indústria, a partir das 18h30 e é gratuito. A ação reunirá empresários, embaixadores e representantes consulares para discutir possibilidades de comércio e investimentos com mercados como Cabo Verde, Senegal e Costa do Marfim.

Grupo Parvi muda nome da concessionária Hyundai



A concessionária Hyundai Pateo, operação do Grupo Parvi, passa a se chamar Hyundai Parvi após mais de uma década de atuação. A mudança ocorre simultaneamente nas 11 lojas com a bandeira distribuídas pelo Norte e Nordeste. A mudança integra uma estratégia de fortalecimento institucional, aproximando a a revenda Hyundai da identidade do grupo, que tem como carros-chefe marcas como Parvi, Fiori, Toyolex e Mardisa. Para os clientes, nada muda. Serão mantidas a mesma equipe, estrutura, atendimento e serviços oferecidos pela rede.

Hub Plural abre nova unidade no Espinheiro



O Hub Plural passa a contar com uma nova unidade no Recife, no bairro do Espinheiro. O investimento no espaço, que tem 1.800 m² e 359 posições de trabalho, foi de R$ 5,8 milhões. O projeto foi desenvolvido em parceria com a Avesta, responsável pelo ativo imobiliário. A unidade já iniciou a operação em soft open e já conta com 23 escritórios ocupados. Com a expansão, o Hub Plural chega a nove unidades e mais de 17 mil m² no Nordeste.

