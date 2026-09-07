El Niño chega ao Nordeste em plena estiagem, mas há reserva nos grandes reservatórios

Fenômeno climático Super El Niño se forma após uma boa quadra chuvosa no Nordeste, o que ajuda a suavizar seus efeitos na região. Grandes reservatórios como Sobradinho chegaram à capacidade máxima, mas pequenos açudes inspiram cuidados

Os oceanos continuarão esquentando até que o atual El Niño atinja seu pico, o que está previsto para algum momento entre novembro e janeiro (NASA)

Falar em El Niño no Nordeste brasileiro dá calafrios. E se for um Super El Niño, então, as memórias são aterrorizantes. A última ocorrência do evento (2015-2016) foi devastadora para a agropecuária da região, que já vinha sofrendo com uma estiagem prolongada desde 2012. Antes disso, o evento já havia sido registrado em 1982-1983 e 1997-1998. Ou seja, nas últimas três décadas tivemos um “super” evento climático.

Mas voltando ao último Super El Niño, a agricultura nordestina registrou perdas de 40 a 50%. No Agreste Meridional de Pernambuco, por exemplo, a bacia leiteira foi praticamente dizimada, com uma perda genética para a cultura foi imensurável. O reservatório de Sobradinho, no leito do Rio São Francisco, caiu a menos de 5%, levando à “escolha de Sofia” entre geração de energia e abastecimento humano.

Desta vez, felizmente, o fenômeno climático se formou após uma boa quadra chuvosa, e embora o Monitor de Secas do Brasil, da Agência Nacional de Águas, indique que boa parte dos territórios nordestino e sudestino estejam em estiagem (fraca a moderada), a situação é menos grave. Sobradinho, por exemplo, chegou a 100% de sua capacidade em abril. Bem, até aqui tivemos ajuda do clima, mas se não fossem as chuvas

Ferreira Costa abre 500 vagas para o fim do ano



A Ferreira Costa estima abrir 500 postos de trabalho para a reta final do ano, com foco em atender a demanda de datas como Dia das Crianças, Black Friday, Natal e Ano Novo. Em Pernambuco serão cerca de 150 oportunidades nas unidades da Imbiribeira, Tamarineira, Caruaru e Garanhuns, além dos centros de distribuição. O grupo destaca que as vagas contemplam também candidatos ao primeiro emprego, profissionais com mais de 50 anos e pessoas com deficiência (PCD). As inscrições podem ser feitas pelo site de carreiras do home center.

Jornada de Saúde Mental no Recife Expo Center



O Recife Expo Center, equipamento que integra o complexo Porto Novo Recife, vem se consolidando como endereço certo para congressos e encontros da área médica. Nos próximos dias 3 e 14 de setembro, o espaço recebe a primeira edição da Jornada de Saúde Mental Pernambucana. A programação do evento vai além da clínica, com temáticas dedicadas à gestão de negócios em saúde, liderança humanizada, experiência do paciente, empreendedorismo e estruturação de empresas.

Plaza capacita jovens para o mercado de trabalho



O Plaza Shopping dá início, nesta terça-feira (8), ao projeto “Jovens em Ação: Meu Futuro, Meu Trabalho”. A iniciativa, voltada aos alunos da rede pública de ensino, busca sensibilizar os estudantes para a necessidade do planejamento profissional e a preparação para o mercado de trabalho. Cerca de 100 alunos das escolas de referência José Vilela (Parnamirim) e Silva Jardim (Monteiro) participarão da programação, que seguirá até o dia 7 de outubro.

