Escassez de dinheiro faz governo destinar R$ 3,5 bilhões para MEIs, micros, pequenas e médias empresas

Medida Provisória 1835/2026 abriu crédito extraordinário liberando R$ 3,5 bilhões para o Pronampe e Programa Emergencial de Acesso ao Crédito e para o Morada Digna, que financia obras em residências das famílias de baixa renda

Pequenas, médias, microempresas e MEIs têm dificuldades de acesso ao crédito (Foto: Ronaldo de Oliveira/CB/D.A Press)

A aversão ao risco, o conturbado cenário financeiro e as incertezas geopolíticas dificultaram o acesso às linhas de crédito privadas, de uma maneira ampla. Os recursos estão mais escassos ou mais caros (ou os dois) seja para o financiamento de empresas, principalmente as micros e de pequeno porte, ou para o mercado imobiliário.

Como sempre acontece nesses contextos, a saída é o dinheiro público e foi o que o governo fez na última semana, com a edição da Medida Provisória (MP) 1385/2026. A iniciativa abriu um crédito extraordinário de R$ 3,5 bilhões no Orçamento para o programa de habitação popular e facilitar o acesso de micros e pequenas empresas ao crédito.

A medida significa mais recursos disponíveis para MEIs, micros, pequenas e médias empresas (R$ 2,75 bilhões), via Programa Emergencial de Acesso ao Crédito e Pronampe, e para a habitação (R$ 750 milhões), por meio do programa Moradia Digna, que financia melhorias em residências das famílias de baixa renda. Se por um lado os valores atendem a uma demanda da sociedade, por outro aumentam a desconfiança do mercado.

Jucepe zera fila e avalia processos no mesmo dia

A Junta Comercial de Pernambuco (Jucepe), órgão responsável pelo registro e baixas de empresas no estado, zerou a fila de processos aguardando análise e agora passa a avaliar as demandas no mesmo dia. Segundo o presidente da autarquia, Paulo André Rabêlo, o resultado é fruto do planejamento, investimento em tecnologia e fortalecimento da equipe técnica. No início deste ano, o órgão chegou a ter 9.600 processos acumulados.

Grupo Via1 inaugura nova concessionária Bajaj



A NewVia Bajaj, concessionária da marca indiana de motocicletas Bajaj pertencente ao Grupo Via1, inaugurou sua sétima loja, sendo a terceira em Pernambuco. A nova unidade da marca, que já está presente no Recife e em Caruaru, funciona na Avenida Arão Lins de Andrade, em Piedade, Jaboatão dos Guararapes. As demais concessionárias NewVia Bajaj ficam no Ceará e na Bahia.

Agro entre boas notícias e preocupações



A 33ª edição da Agrinordeste, um dos maiores eventos do setor da região, que tem início no próximo dia 3 de setembro, acontece num momento de comemoração de conquistas e cuidados com o futuro. O setor agropecuário pernambucano encerrou 2025 com um crescimento de 1,2%, acumulando 85% nos últimos nove meses. As recentes previsões climáticas, no entanto, indicam a ocorrência de um El Niño de grande intensidade se prolongando até 2027. O fenômeno não significa, necessariamente, uma sentença contra o setor, mas reforça a necessidade de planejamento e adoção de medidas preventivas para encarar o período.