Geração Z lidera intenção de compras de imóveis ma Região Metropolitana do Recife

Estudo da Brain Inteligência Estratégica, feito para a Ademi-PE, aponta que 67% dos jovens da iGen pretendem comprar um imóvel. Entre as principais motivos a aquisição estão "sair do aluguel" (37%), "deixar a casa dos pais" (15%) e "buscar mais espaço" (14%)

(Foto: MRV/Divulgação)

A Geração Z lidera as intenções de compra de imóveis em Pernambuco, aponta o estudo Panorama do Mercado Imobiliário de Recife e Região Metropolitana do 2º trimestre de 2026, realizado pela Brain Inteligência Estratégica para a Ademi-PE. Segundo a pesquisa, 67% dos jovens da iGen pretendem adquirir um apartamento, que é o formato preferido do mercado atualmente.

Entre os principais motivos para a decisão estão sair do aluguel (37%), deixar a casa dos pais (15%), buscar mais espaço (14%), investir para locação (12%) e mudar de localidade (9%). Na ponta da oferta, 70% das unidades à venda no Grande Recife possuem um ou dois quartos.

Considerando o padrão dos empreendimentos, os imóveis do tipo standard — que vão do teto da faixa 3 do Minha Casa, Minha Vida (MCMV) até R$ 700 mil — lideram a disponibilidade, com 40,6%. O segmento dialoga diretamente com a nova Faixa 4 do MCMV, que atende famílias com renda até R$ 13 mil e teto de R$ 600 mil. Já o segmento econômico responde por 31,7% da oferta, enquanto médio/alto padrão e luxo somam modestos 2,5%.

Mano de Baé participa de ação projeto São Paulo

O mestre ceramista Mano de Baé, de Tracunhaém, na Zona da Mata Norte de Pernambuco, participou nos últimos dias 12 e 13 de agosto, do projeto Mestres do Brasil, em São Paulo. A participação do artista pernambucano aconteceu no formato de imersão, com os participantes desenvolvendo suas próprias esculturas utilizando argila, água e ferramentas simples.

Pernambuco recebe evento Conexões Produtivas

A Associação Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) e a ApexBrasil promovem, no próximo dia 20, o projeto Conexões Produtivas: Oportunidades para o Desenvolvimento da Indústria Brasileira em Pernambuco. O evento acontecerá na Casa da Indústria, sede da Fiepe, e contará com a participação do ministro de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio, Márcio Elias Rosa, além do presidente da ApexBrasil, Laudemir Muller; do presidente da ABDI, Olavo Noleto, e do presidente da Fiepe, Bruno Veloso.

Empresário avaliam fim da Taxa das Blusinhas

Pesquisa realizada pelo Núcleo Gestor da Cadeia Têxtil e de Confecções em Pernambuco (NTCPE), em parceria com a Macro BI Consultoria, revela que o fim da chamada “Taxa das Blusinhas”, em vigor desde maio, é avaliada como prejudicial para o setor por 81% dos empresários do Polo de Confecções do estado. Para 83,3% dos confeccionistas, a medida traz como efeitos imediatos o aumento da concorrência com produtos importados, redução das vendas (33,3%), pressão por redução de preços e diminuição das margens de lucro (19%).

