Maior taxa real de juros do mundo e endividamento recorde das famílias criam futuro incerto para o Brasil

Levantamento foi feito pela Confederação Nacional do Comércio. (Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil)

O endividamento das famílias brasileiras segue batendo recorde acima de recorde. Segundo levantamento da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), 82% da população encerrou o mês de julho com o orçamento comprometido por dívidas. Esta foi a sexta vez consecutiva de alta no indicador. A inadimplência, segundo a Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic), fechou o mês passado praticamente estável em 39,8% - 0,1 ponto percentual abaixo de junho e 0,2 ponto percentual inferior ao índice registrado em julho de 2025.

Os números jogam luz sobre a preocupação da equipe econômica do governo, afinal de contas, 60% do desempenho da economia nacional está diretamente ligada ao consumo das famílias. Com um endividamento tão elevado e uma taxa de juros longe de proporcionar algum alívio nas contas, as projeções para o crescimento do PIB brasileiro para os próximos anos não são as melhores, o que deve ter sido levado em consideração pelo Copom nos dois últimos cortes da taxa Selic.

Com o quarto maior juro nominal do mundo, atrás de Turquia (37%) e Argentina (29%) e empatado com a Rússia (14%), o Brasil ostenta a maior taxa real de juros do mundo: 9,30%, segundo levantamento do portal Moneyou. Na sequência vêm Rússia (9,09%), Colômbia (6,16%), Indonésia (4,61%) e Argentina (4,51%). Essa é a conta que pesa no bolso da população, obrigando o adiamento de planos e ameaçando o crescimento futuro do país.

Regulamentação da cannabis medicinal entra em vigor



Entrou em vigor nesta semana as novas regras da Anvisa para o cultivo, produção e pesquisa com a cannabis sativa para fins medicinais, farmacêuticos e científicos no Brasil. A regulamentação beneficia a atuação de entidades como a Aliança Medicinal, sediada em Olinda (PE), reconhecida como a primeira fazenda urbana de cannabis medicinal do país.

Evento marca parceria entre Selfit e Boom Fit Club



A Selfit e a plataforma de aulas fitness Boom Fit Club oficializam uma parceria que permitirá o acesso dos alunos da rede de academias ao Método Lapa Team, presente em mais de 80 países. A nova unidade Selfit Carrefour Domingos Ferreira será a primeira a contar com sala exclusiva da Boom Fit Club para transmissão ao vivo das aulas. O lançamento da iniciativa será marcado por um evento no Parque Dona Lindu neste domingo (9).

Grupo Via1 inaugura nova concessionária Geely



O Grupo Via1, representante de marcas como Fiat, Jeep, RAM, Ford, Nissan, Renault, Kia, BYD, Leapmotor, Geely, Omoda/Jaecoo e Bajaj, deu início às operações de sua segunda concessionária Geely no Recife. Localizada na Rua Professor Benedito Monteiro, na Madalena, a unidade conta com 3.300 metros quadrados de área construída.