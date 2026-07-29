Construção civil de Pernambuco mira tecnologia chinesa para acelerar obras e reduzir custos

Ademi-PE organiza uma viagem à China para conectar lideranças da construção civil pernambucana às tecnologias que vêm transformando o mercado internacional

Presidente da Ademi-PE, Leonardo Pessoa de Queiroz (Foto: Sandy James/DP Foto)

A construção civil de Pernambuco voltará os olhos para a China em novembro. A Associação das Empresas do Mercado Imobiliário de Pernambuco (Ademi-PE) e a Cooperativa da Construção de Pernambuco (CCPE) anunciaram uma missão empresarial de 15 dias ao país asiático com o objetivo de aproximar empresários locais das principais inovações do setor, como construção industrializada, robótica de obras e automação de canteiros.

A programação terá como ponto alto a participação na Bauma Shanghai 2026, considerada uma das maiores feiras de máquinas e equipamentos para construção do mundo. Na avaliação da Ademi-PE, a iniciativa busca conectar lideranças da construção civil pernambucana às tecnologias que vêm transformando o mercado internacional, sobretudo em produtividade, industrialização de processos e redução do tempo de execução das obras.



Além da participação na Bauma Shanghai 2026, a programação inclui visitas técnicas e encontros com empresas e especialistas chineses para conhecer, na prática, soluções como módulos pré-fabricados, equipamentos automatizados e sistemas de construção em larga escala.



O anúncio da Missão China ADEMI-PE + CCPE foi feito nesta segunda-feira (28), durante visita de representantes da entidade ao Diario de Pernambuco. Participaram do encontro o presidente da Ademi-PE, Leonardo Pessoa de Queiroz, o vice-presidente Eduardo Tavares Corte Real, o diretor executivo Eduardo Luna, a gerente de Marketing e Comunicação Gabriele Takahashi e o diretor-executivo do Diario, Roberto Gazzi.



Ademi Fórum



Durante o encontro, a entidade também confirmou a realização da segunda edição do Ademi Fórum, marcada para 5 de novembro. O evento reunirá construtoras, fornecedores, empresas de tecnologia, órgãos públicos e especialistas para discutir inovação, desenvolvimento urbano e os desafios do mercado imobiliário.



Entre os participantes estarão representantes do Insper, responsável pelo Laboratório de Cidades Sustentáveis (Insper Cidades), iniciativa que atua em Pernambuco em parceria com o Governo do Estado para debater planejamento urbano, legislação, desenvolvimento habitacional e segurança jurídica para novos empreendimentos.



Segundo o presidente da Ademi-PE, Leonardo Pessoa de Queiroz, o fórum pretende reunir empresários, especialistas e gestores públicos para discutir a padronização das normas urbanísticas e habitacionais dos municípios, tema considerado estratégico para destravar investimentos e ampliar a segurança jurídica dos projetos imobiliários.



"Vamos nos reunir com especialistas do Insper, gestores municipais da área de habitação, desenvolvimento urbano e empresários da construção civil para discutir leis, diretrizes e normas que devem ser balizadas pelos municípios para um melhor enquadramento de projetos e ampliação de investimentos a partir da padronização da legislação imobiliária", afirmou.