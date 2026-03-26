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Diario Econômico

Com Pedro Ivo Bernardes

Inadimplência

Mapa do Endividamento do Brasil revela uma década de aperto financeiro

Estudo da Serasa revelou que quatro entre dez brasileiros que estão inadimplentes hoje estavam na mesma situação em 2016. O Brasil tem atualmente 81,7 milhões de pessoas endividadas, das quais 34 milhões já eram devedoras em 2016

Pedro Ivo Bernardes

Publicado: 26/03/2026 às 06:00

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Brasil tem atualmente 81,7 milhões de pessoas endividadas/Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Brasil tem atualmente 81,7 milhões de pessoas endividadas (Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

A inadimplência e o consumidor brasileiro mantêm uma relação tumultuada que, muitas vezes, perdura por décadas. De acordo com estudo da Serasa — datatech voltada à avaliação de crédito — divulgado na terça-feira (24), quatro em cada dez brasileiros que hoje estão inadimplentes já estavam na mesma situação em 2016. São 34 milhões de pessoas que, em uma década, jamais deixaram a lista de devedores ou, se o fizeram, nela reingressaram pouco tempo depois.

Segundo o levantamento, que marca os dez anos do Mapa da Inadimplência do Brasil, o país registrou em fevereiro de 2026 um total de 81,7 milhões de inadimplentes, atingindo metade da população adulta. O valor agregado das dívidas alcançou R$ 540 bilhões, frente aos R$ 350 bilhões registrados em 2016, quando o débito atingia 59 milhões de brasileiros.

O quadro reflete uma combinação explosiva: a escassa consciência financeira, os juros estratosféricos e o incentivo desenfreado ao consumo. O endividamento parece tão enraizado na cultura nacional quanto a "Lei de Gerson". Se, por um lado, basta uma ameaça inflacionária para os preços subirem, por outro, o consumo rege o comportamento do cidadão. Nessa roda-viva, é comum observar consumidores contraindo novos débitos para quitar os antigos e, tão logo recuperam o crédito, retomando o ciclo das compras parceladas.

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Crédito , Endividados , Inadimplência , Juros , Serasa
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