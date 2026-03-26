Mapa do Endividamento do Brasil revela uma década de aperto financeiro

Estudo da Serasa revelou que quatro entre dez brasileiros que estão inadimplentes hoje estavam na mesma situação em 2016. O Brasil tem atualmente 81,7 milhões de pessoas endividadas, das quais 34 milhões já eram devedoras em 2016

Brasil tem atualmente 81,7 milhões de pessoas endividadas (Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

A inadimplência e o consumidor brasileiro mantêm uma relação tumultuada que, muitas vezes, perdura por décadas. De acordo com estudo da Serasa — datatech voltada à avaliação de crédito — divulgado na terça-feira (24), quatro em cada dez brasileiros que hoje estão inadimplentes já estavam na mesma situação em 2016. São 34 milhões de pessoas que, em uma década, jamais deixaram a lista de devedores ou, se o fizeram, nela reingressaram pouco tempo depois.

Segundo o levantamento, que marca os dez anos do Mapa da Inadimplência do Brasil, o país registrou em fevereiro de 2026 um total de 81,7 milhões de inadimplentes, atingindo metade da população adulta. O valor agregado das dívidas alcançou R$ 540 bilhões, frente aos R$ 350 bilhões registrados em 2016, quando o débito atingia 59 milhões de brasileiros.

O quadro reflete uma combinação explosiva: a escassa consciência financeira, os juros estratosféricos e o incentivo desenfreado ao consumo. O endividamento parece tão enraizado na cultura nacional quanto a "Lei de Gerson". Se, por um lado, basta uma ameaça inflacionária para os preços subirem, por outro, o consumo rege o comportamento do cidadão. Nessa roda-viva, é comum observar consumidores contraindo novos débitos para quitar os antigos e, tão logo recuperam o crédito, retomando o ciclo das compras parceladas.

Porto de Galinhas premia agentes de viagem



A Associação dos Hotéis de Porto de Galinhas (AHPG) incentiva agentes de viagem de todo o País a comercializar hospedagens nos 11 estabelecimentos associados à instituição. Presidida pelo executivo Eduardo Tiburtius, a AHPG deu a largada à nova edição do Porto de Galinhas Premia. A campanha vai distribuir prêmios de até R$ 10 mil e um Famtour VIP no destino.

Aparelho digestivo e nutrição em debate

O Instituto Endogastro Academy promove, nesta sexta-feira (27), os simpósios GastroConecta e NutriConecta. Os encontros acontecem das 9h às 18h, no Novotel Recife Marina, Cais de Santa Rita, reunindo especialistas de diversas regiões. Com inscrições gratuitas e vagas limitadas, a iniciativa busca a integração entre gastroenterologia e nutrição.

First Class Day Mercedes-Banez na Mardisa

A Concessionária Mercedes-Benz Mardisa Recife realiza, nesta sexta-feira (27) e no sábado (28), o First Class Day. A programação conta com exposição de modelos da Mercedes e oferta de condições especiais aos clientes, como taxa de juros zero, bônus na avaliação do usado e desconto para CNPJ.

Selfit segue com estratégia de expansão

A rede de Academias Selfit segue com sua política de expansão no Recife, com a inauguração das novas unidades da Avenida Domingos Ferreira II, nesta quinta-feira (26), e na Avenida Recife, na sexta-feira (27). As inaugurações acontecem às 18h, em formato de catraca livre para que o público possa conhecer as novas instalações.

