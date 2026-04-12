Como proteger seu dinheiro em tempos de guerra

As guerras, em geral, tem sérios efeitos sobre a economia, principalmente quando se trata do Oriente Médio, reponsável por um terço da produção mundial de petróleo

Dinheiro, Real Moeda brasileira (José Cruz/Agência Brasil)

Deu o esperado pelo mercado — ou até um pouco mais. A inflação de março registrou alta de 0,88%, superando as projeções dos analistas financeiros, que rondavam a casa dos 0,70%. Como previsto, os setores de alimentos e transportes foram os que mais pesaram. Com isso, o índice acumulado em 12 meses chegou a 4,14%, afastando-se do centro da meta fiscal (3%) e aproximando-se do teto (4,5%).

Com o IPCA em alta e a volatilidade da economia, a reação natural é correr para os títulos atrelados à inflação, né? Mas essa estratégia merece atenção. Os títulos Tesouro IPCA+ têm, em geral, prazos mais longos, o que significa ficar com o dinheiro "preso" por mais tempo. É uma estratégia proibitiva, por exemplo, para quem está montando uma reserva de emergência.

Diversificar as aplicações é o melhor caminho neste momento, como explica o planejador financeiro e sócio da Empreender Dinheiro (ED), Rodrigo Ferreira. Para os conservadores, a dica é a renda fixa, que, devido aos juros altos, ainda remunera muito bem, além de fundos e papéis pós-fixados. “Para os mais arrojados, o ideal é que a exposição a ações tenha uma posição equilibrada entre ativos brasileiros e internacionais”, aconselha.

Empreendedoras recifenses fazem história

A rede de franquias recifense Bessie Beauty, fundada por duas amigas e suas filhas, é um case de sucesso no disputado mercado de beleza. Após a experiência como franqueadas de uma rede portuguesa, as mães Fabiana Gueiros e Bianca Drummond e as filhas Eduarda e Camila decidiram investir em uma marca própria, que hoje conta com 20 lojas no país. Para este ano de 2026, a meta é chegar a 35 unidades e superar os R$ 30 milhões em receitas.

Suape é rota alternativa para o Agronegócio

O evento Pacto pelo Agro, promovido por Suape e pela Amcham nesta sexta-feira (10 de abril), apresentou o complexo portuário como alternativa estratégica para o agronegócio nacional. Na ocasião, o diretor-presidente de Suape, Armando Monteiro Bisneto, anunciou que a estatal contará com a expertise da consultoria Solve Shipping Intelligence Specialists. A empresa conduzirá estudos de inteligência marítima, análise de mercado e prospecção de cargas e armadores.

Tecnologia Reev Flex terá DNA pernambucano

A confirmação de que a produção nacional da Leapmotor ficará sob responsabilidade da fábrica da Stellantis em Goiana, na Zona da Mata Norte, não significa apenas a ampliação da planta — que já abriga a fabricação de cinco modelos de três marcas distintas. A tecnologia REEV Flex, que estreará junto com os novos modelos, será desenvolvida integralmente pelo time local do Stellantis Tech Center, o centro global de desenvolvimento de softwares do grupo.

