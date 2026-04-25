Investimento do TikTok no Ceará provoca batalha ambiental

Construção de data center sob encomenda da chinesa ByteDance, que controla o TikTok, ganhou a mídia internacional. Reportagem publicada pelo Financial Times aborda polêmica envolvendo empreendedores, ambientalistas, indígenas e até a CIA

ZPE do Complexo Portuário de Pecém vai abrigar data center do TikTok (Complexo Pecém/Divulgação)

Uma reportagem publicada pelo Financial Times lançou luz sobre um debate esquecido que, certamente, continuará sendo deixado de lado em ano eleitoral: a expansão dos data centers. Essas estruturas são a espinha dorsal do setor de tecnologia da informação e do processamento de dados de indústrias, instituições financeiras e da administração pública.

O jornal britânico aborda a polêmica em torno da construção de um mega data center no Ceará sob encomenda da chinesa ByteDance, controladora do TikTok, com investimento previsto de R$ 50 bilhões. Apesar de ser classificado como um empreendimento “não poluente”, ambientalistas, povos indígenas, o Ministério Público Federal (MPF) e até a CIA revelam preocupações com o projeto.

Segundo a reportagem, o alto consumo de energia (300 MW) e de água (30 mil litros por dia) preocupa o povo Anacé, que reside próximo à área e teme a piora no fornecimento de recursos básicos. Sob a ótica da CIA, o risco é o empreendimento servir como facilitador para os serviços de espionagem de Pequim.

O Ceará é o destino natural do projeto, uma vez que a Praia do Futuro abriga 16 cabos submarinos internacionais que chegam ao país e por onde trafegam 90% dos dados trocados entre o Brasil e o mundo. A polêmica, no entanto, chama atenção para a necessária sustentabilidade dessas infraestruturas.

Cerpe amplia atendimento premium

O Cerpe Laboratórios, integrante do grupo Dasa, expande seu atendimento premium em unidades específicas sob a bandeira Cerpe Prime. Após a unidade pioneira na Madalena (Zona Oeste do Recife), a rede inaugura operações nos bairros da Jaqueira, Casa Forte e Espinheiro (Zona Norte), Boa Viagem (Zona Sul) e Piedade (Jaboatão dos Guararapes).

Feirões de volta ao mercado automotivo

O Grupo Parvi resgata uma estratégia tradicional de vendas: o feirão de automóveis. Neste sábado (25), as 120 concessionárias do grupo nas regiões Norte e Nordeste realizam a campanha “Missão Impossível”. A ação envolve 20 marcas e um estoque de 6 mil veículos, com a promessa de negociações ágeis e condições diferenciadas.

Recadastramento de rebanhos em Pernambuco



A Agência de Defesa e Fiscalização Agropecuária de Pernambuco (Adagro) inicia, de 1º a 31 de maio, a primeira etapa da Campanha de Atualização Cadastral 2026. Os criadores devem comparecer a um dos 162 escritórios da agência para atualizar a ficha sanitária de animais como bovinos, bubalinos, ovinos, caprinos, equinos, além de peixes, moluscos, camarões e abelhas

