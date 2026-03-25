Mudanças no Minha Casa, Minha Vida alcançam mais de 1 milhão de famílias em Pernambuco, aponta estudo

Ajustes nos limites de renda do Minha Casa, Minha Vida ampliam o alcance das famílias ao programa

Um estudo inédito foi realizado pela Associação das Empresas do Mercado Imobiliário de Pernambuco (Ademi-PE) e BCB Inteligência (Foto: Ricardo Stuckert/PR)

A ampliação dos limites de renda do Minha Casa Minha Vida (MCMV) aprovada pelo Conselho Curador do FGTS (CCFGTS), nesta terça-feira (24), beneficiam mais de 1 milhão de famílias nos 185 municípios de Pernambuco. As mudanças também estendem os valores máximos dos imóveis que podem ser financiados pelo programa.

Um estudo inédito realizado pela Associação das Empresas do Mercado Imobiliário de Pernambuco (Ademi-PE) e BCB Inteligência mostra o reflexo das recentes mudanças no MCMV ampliam o acesso à habitação e impulsionam novos investimentos no estado.

Para o presidente da Ademi-PE, Rafael Simões, o levantamento é um divisor de águas para o planejamento habitacional. "A reconfiguração das faixas e o ajuste nos tetos de financiamento são ferramentas que destravam o sonho da casa própria para milhares de famílias pernambucanas. Este estudo permite que nossos incorporadores planejem com precisão cirúrgica, sabendo exatamente onde a demanda está aquecida. Nosso compromisso é garantir segurança jurídica e dados confiáveis para que o setor continue sendo o motor do desenvolvimento social e econômico de Pernambuco", destaca Simões.

Ampliação das faixas

De acordo com o estudo, as mudanças no MCMV abrangem 1.079.545 famílias nos 185 municípios pernambucanos. O número é referente a quantidade de famílias que mudaram de faixa no programa. 613.325 famílias migraram para a Faixa 2. O estudo aponta que esse é o principal movimento, que integra 19 municípios, com condições de financiamento mais vantajosas e teto de imóvel ampliado para R$ 400 mil. Em relação a Faixa 1, 333.082 famílias passaram a integrar o grupo, que oferece subsídios de até 95%.

Além disso, ingressaram no programa 4.686 novas famílias por meio da Faixa 4. No estado, o movimento é impulsionado também pelo programa estadual Morar Bem PE, que concede até R$ 20 mil para o valor da entrada e facilita o acesso ao crédito com juros entre 4% e 4,5% ao ano.

O CEO da BCB Inteligência, Bruno Cantalupo, destaca que o novo cenário corrige distorções históricas que afastavam o comprador do mercado. "Este estudo antecipa o potencial de novas famílias que poderão ser agregadas ao mercado com as taxas de juros mais baixas. Essas mudanças impactam positivamente o setor, pois permitem que pessoas que antes ficavam fora do programa por uma pequena diferença de renda agora consigam realizar o sonho da casa própria. A chegada destes novos patamares de juros, somada aos incentivos federais e ao programa Morar Bem, é essencial para manter o setor imobiliário aquecido em Pernambuco", analisa Cantalupo.

Principais municípios impactados

Segundo o levantamento, o Recife lidera como o principal polo de impacto, com 442.068 famílias beneficiadas, seguido por Olinda (110.205) e Jaboatão dos Guararapes (74.476). No Agreste, Caruaru se destaca com 102.607 famílias impactadas. Já no Sertão do estado, Petrolina se destaca como um dos maiores mercados do interior, com 82.257 famílias beneficiadas.

Outras áreas do Sertão também registraram números significativos, como Serra Talhada, com 16.626 famílias, e Salgueiro, com 12.016 famílias dentro do novo perfil de enquadramento.

O levantamento também destaca Paulista, Cabo de Santo Agostinho, Garanhuns, Vitória de Santo Antão e Camaragibe na lista dos centros com maior volume de famílias impactadas.