Gasolina mais barata a 65 quilômetros do Recife

Os 65 quilômetros que separam o Recife de Pombos, na Zona da Mata Sul de Pernambuco separam também uma economia de R$ 1 no preço da gasolina

Posto na BR-232 oferece preço 1 real mais barato que no Recife (Pedro Ivo Bernardes/DP)

Em meio à polêmica do porquê de os benefícios oferecidos pelo governo não chegarem às bombas, os representantes das categorias envolvidas no processo vendem suas versões. De acordo com as distribuidoras (como Shell, Ipiranga e Vibra), a margem que lhes cabe é a menor remuneração da cadeia.

Segundo o Sindicato Nacional das Distribuidoras de Combustíveis (Sindicom), a maior parte do preço é formada pelo custo do produto e pelos tributos estaduais e federais, que correspondem a 72% do valor final. Somando a mistura de biocombustíveis (etanol e biodiesel), a conta chega a 85%. Dos 15% restantes, 5% seriam da distribuição e 10% dos postos revendedores.

A formação de preços é complexa, mas o que não entra na cabeça do consumidor é o porquê de o litro da gasolina no Recife custar entre R$ 7,49 e R$ 7,69, enquanto em Pombos, a apenas 65 km da capital, o mesmo combustível sair por R$ 6,59 nos postos às margens da BR-232. O que justifica essa diferença de quase R$ 1?

Transição da jornada 6x1 para 5x2 em debate



A transição da jornada de trabalho de 6x1 para 5x2 é o tema central de debate promovido pelo Lide Saúde Pernambuco nesta terça-feira (28). O encontro contará com a participação do diretor de Relações do Trabalho e Sindical da Confederação Nacional de Saúde (CNSaúde), o advogado Clóvis Queiroz. Em pauta, os impactos operacionais, custos e a reorganização das escalas nas empresas. O evento ocorre de forma remota, via Zoom, das 18h30 às 19h45.

Impactos da reforma tributária na alimentação



A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) e o Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares promovem, nesta quarta-feira (29), encontro voltado a empresários sobre os reflexos da reforma tributária. O objetivo é discutir, de forma prática, as mudanças na rotina dos estabelecimentos, desde a gestão do caixa até a nova composição de preços.

Sustentabilidade como ativo competitivo



A Amcham reúne lideranças e especialistas nesta terça-feira (28) para debater o papel estratégico da sustentabilidade na geração de valor e gestão de riscos corporativos. O encontro será realizado das 14h às 18h.

Seguro de carro sai mais caro no Rio que em Recife



O endereço de residência é fator determinante no custo do seguro de automóveis e motocicletas. Estudo da Tex, divisão da Serasa Experian, exemplifica a disparidade: uma proprietária de veículo com 40 anos de idade paga R$ 6.612 no Rio de Janeiro, enquanto uma segurada com o mesmo perfil e veículo desembolsa R$ 3.828 no Recife.