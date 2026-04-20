Distribuidoras de energia dão desconto de R$ 1 bilhão por falta de luz

Consumidores de energia elétrica receberam R$ 1 bilhão em compensações financeiras por interrupção do fornecimento em 2025. Segundo a Aneel, os brasileiros ficaram em média 9,3 horas sem luz

Aneel monitora fornecimento de energia elétrica no país (foto: Divulgação)

Os consumidores brasileiros de energia elétrica receberam, em 2025, cerca de R$ 1 bilhão em compensações financeiras por interrupções no fornecimento. Os dados constam nos indicadores de Duração (DEC) e Frequência (FEC) da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). De uma maneira geral, os índices mostram que o serviço melhorou no ano passado, em relação a 2024, com queda de 9,2% .

Em média, os brasileiros ficaram 9,3 horas sem energia e a frequência das interrupções foi de 4,66 vezes por consumidor. Nos últimos dez anos, a quantidade de horas sem o fornecimento caiu 9,4 horas, saindo de 18,73 para o resultado divulgado, e a quantidade de ocorrências caiu pela metade, saindo de 9,93 para os números atuais.

No ranking das distribuidoras, a Neoenergia Pernambuco ocupou a 21ª posição, ficando, entre as empresas nordestinas, à frente apenas das companhias Enel (CE) e Equatorial (MA). Da região, os destaques foram a Neoenergia Rio Grande do Norte e a Energisa da Paraíba, que ficaram na 2ª e na 5ª posição da classificação geral.

Poupança perdeu R$ 85 bilhões em 2025



Os brasileiros retiraram mais de R$ 85 bilhões da poupança em 2025, segundo dados do Banco Central compilados pelo Mercado Bitcoin. O levantamento indica que a renda fixa continua sendo a porta de entrada para quem deixa a caderneta. O passo seguinte é a busca por rendimentos maiores; é aí que entra a renda variável. De acordo com o estudo, o número de investidores em criptoativos cresceu 10% no ano passado, enquanto a base de acionistas subiu 4%.

Plaza vence prêmio de sustentabilidade



O Plaza Shopping conquistou o Troféu do Movimento Repense Reuse, iniciativa da Humana Brasil que reconhece parceiros dedicados a ampliar a coleta e o destino social e ambientalmente adequado de resíduos têxteis. O empreendimento, destaque na categoria Shopping, arrecadou seis toneladas de peças pós-consumo em um ano.

Incentivo ao descarte de eletrônicos



A REEEcicle, empresa de logística reversa de eletroeletrônicos, lançou nesta segunda-feira (20), em parceria com a Green Eletron e o Instituto de Inovação e Economia Circular (IEC-Brasil), a gincana “Eletrônico Não é Lixo”. O projeto envolve escolas públicas e privadas de Pernambuco e visa incentivar o descarte correto de resíduos do setor.

Curso de Inteligência Artificial para médicos



A Rede Ális e a empresa de tecnologia Di2win oferecem, neste sábado (18) e na terça-feira (22), um curso sobre utilização da inteligência artificial e economia de tempo voltado aos médicos. O curso terá 12 horas de aula e será ministrado pelo professor da UPE e Head da Consultoria Di2win, Rômulo César, e pelo coordenador de Integração da Di2win, Gabriel Madeira.

