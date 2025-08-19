° / °

Casa Branca abre nova conta no TikTok, que permanece no limbo legal nos EUA

O TikTok é propriedade da empresa de internet chinesa ByteDance

AFP

Publicado: 19/08/2025 às 22:55

Perfil da Casa Branca no TikTok/Reprodução

A Casa Branca lançou nesta terça-feira (19) uma nova conta no TikTok, rede social de propriedade chinesa que continua operando nos Estados Unidos com a permissão do presidente Donald Trump, apesar de uma lei que exige sua venda.

"Estados Unidos, VOLTAMOS! Como vai, TikTok?", diz uma mensagem que acompanha um vídeo de 27 segundos, a primeira publicação da conta da Casa Branca, que estava com cerca de 4.500 seguidores uma hora após a postagem do primeiro vídeo.

A conta pessoal de Trump no TikTok tem 110,1 milhões de seguidores, e sua última publicação foi no dia das eleições presidenciais de 5 de novembro de 2024.

O TikTok é propriedade da empresa de internet chinesa ByteDance. Uma lei federal que exige a venda ou concessão do TikTok por motivos de segurança nacional deveria ter entrado em vigor um dia antes da posse de Trump, em 20 de janeiro. No entanto, o presidente republicano suspendeu essa concessão e, em meados de junho, prorrogou por 90 dias o prazo para que o aplicativo encontre um comprador não chinês, como condição para que ele não seja proibido nos Estados Unidos.

Embora Trump tenha apoiado por muito tempo uma concessão, ele mudou de posição por considerar que o aplicativo ajudou a conquistar o apoio dos jovens em sua reeleição.

Trump tem 108,5 milhões de seguidores no X, mas sua rede social favorita é a Truth Social, de sua propriedade, onde ele tem 10,6 milhões. As contas oficiais da Casa Branca no X e no Instagram têm 2,4 milhões e 9,3 milhões de seguidores, respectivamente.

Tiktok é uma das redes sociais mais usadas no mundo
TikTok

TikTok (foto: NICOLAS ASFOURI / AFP)

Casa Branca , EUA , tiktok
