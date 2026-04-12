O que dirá a inflação sobre os efeitos da guerra?

Impacto do conflito no Oriente Médio na economia brasileira já não é mais uma possibilidade, é real. A questão agora é saber qual a dimensão dos seus efeitos a curto, médio e longo prazo

O Oriente Médio responde por um terço da produção global de petróleo (ATTA KENARE/AFP via Getty Images)

O IBGE divulga, nesta sexta-feira (10 de abril), o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), indicador oficial da inflação brasileira. Até aí, o dado não passaria de um item de agenda. No entanto, os recados que ele trará podem animar ou deixar analistas, investidores e empresários apreensivos.

O impacto da guerra no Oriente Médio já não é uma possibilidade; resta saber sua real dimensão. A história nos dá pistas importantes: o petróleo sempre teve o dom de bagunçar a economia mundial. Foi assim em 1973, com a Guerra do Yom Kippur e o corte de fornecimento aos aliados de Israel; em 1979, com a Revolução Islâmica e a guerra Irã-Iraque; e, novamente, em 1990, com a invasão do Kuwait e a Guerra do Golfo — que contou com atuação-chave dos Estados Unidos.

Os protagonistas são, quase sempre, os mesmos, e a conta acaba paga por todos. Nesses conflitos, a magnitude do impacto esteve intrinsecamente ligada à sua duração, e esta é a incógnita que hoje inviabiliza projeções precisas. Na próxima semana, o FMI divulga um estudo sobre os impactos económicos das guerras no mundo, mas já antecipou que seus efeitos podem durar décadas.

De volta ao Brasil, a divulgação do IPCA nesta sexta dará a dimensão do quanto a nossa economia já foi afetada pelo conflito, para além dos combustíveis. No mercado, espera-se aumento significativo nos preços de alimentos, transportes e aviação. Mas isso, infelizmente, o leitor já sente no bolso, não é?

Sindifisco aumenta pressão sobre o governo

Auditores fiscais e julgadores administrativo-tributários realizam nova paralisação no próximo dia 14 de abril, cobrando uma resposta do Governo de Pernambuco. O Sindifisco-PE, entidade que representa a categoria, destaca que a Fazenda estadual vem sofrendo, nos últimos três anos, um processo de esvaziamento e desvalorização.

Cuidar das plantas para colher saúde mental

A jardinagem terapêutica é o mote da Feira de Flores de Holambra, em cartaz no Shopping Pateo, em Olinda, até o fim deste mês. Segundo estudo da Universidade de Princeton (EUA), o cultivo de plantas — sejam elas frutíferas ou ornamentais — tem impacto direto no bem-estar ao reduzir a ansiedade e os níveis de cortisol. É a prática que vem ganhando fama como “Hortoterapia”.

Inteligência Artificial aplicada às vendas

Empreendedorismo, marketing e IA são temas da primeira edição do Recife Scale Summit 2026, que acontece nos dias 11 e 12 de abril. Ao lado de nomes como Gracyanne Barbosa, Arthur Aguiar e Alexandra Casoni, o pernambucano Felipe Pereira, especialista em IA, será um dos palestrantes-âncora. Sob o tema “Além do ChatGPT”, ele abordará a aplicação prática da tecnologia no marketing moderno.

