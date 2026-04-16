Por que apenas o diesel merece receber subvenção do governo?

Diesel tem impacto sobre praticamente toda a economia, já que o transporte rodoviário é responsável pelo escoamento de quase todos os produtos fabricados ou importados pelo país

Pacote prevê a criação de uma subvenção de R$ 1,20 por litro para a importação de diesel, com divisão igual de custos entre União e estados (Crysli Viana/Acervo DP )

O governo federal publicou, na noite desta quarta-feira (15 de abril), o decreto que regulamenta a subvenção ao diesel comercializado no país. A medida prevê a concessão de um subsídio de R$ 1,20 por litro do combustível que chega às bombas. E por que apenas ao diesel e não à gasolina também?

A conta do governo leva em consideração o peso inflacionário de cada um. A gasolina impacta o indicador no segmento de transportes, “apenas”, enquanto o preço do diesel causa um efeito em cascata que alcança desde alimentos e vestuário até eletrodomésticos e automóveis, entre tantos outros produtos. Afinal, tudo que circula neste país anda pelas estradas e consome óleo diesel.

Também entrou no cálculo o fato de o Brasil importar de 25% a 30% do diesel que consome, estando, portanto, submetido à flutuação do mercado internacional. Segundo dados da ANP, entre o dia 28 de fevereiro, quando os Estados Unidos lançaram o primeiro ataque, e o dia 31 de março, o preço médio do litro vendido pelo produtor/importador subiu R$ 1,51 por litro, o equivalente a 38%.

Já a gasolina na refinaria, depois de subir R$ 0,90 na primeira semana de março, recuou R$ 0,35 por litro na última quinzena daquele mês. A queda, no entanto, não chegou à bomba. Na média nacional, o preço subiu R$ 0,50 após os ataques e por lá ficou.

Cabo pode ganhar nova fábrica de motos



Representantes da fabricante chinesa de motos e triciclos elétricos Wuxi Xianglong Electric estiveram no Cabo de Santo Agostinho, Região Metropolitana do Recife, nesta quarta-feira (15). Em encontro com o prefeito Lula Cabral, apresentaram a intenção de instalar uma fábrica no município, que já conta com a planta da Shineray. Os próximos passos da comitiva chinesa incluem visitas ao governo do estado e à administração de Suape.

Eletra testa ônibus elétrico no Recife

Maior empresa brasileira de mobilidade elétrica, a Eletra inicia, em parceria com a permissionária Cidade Alta, testes com o ônibus elétrico e-Bus Eletra Básico no Recife. O veículo, de 12,1 metros de comprimento e montado sobre chassi Mercedes-Benz, vai às ruas nesta quinta e sexta-feira (16 e 17 de abril). A capital pernambucana agregará à sua frota, em breve, 100 modelos elétricos, fruto do acordo entre o Estado e a União.

Galo Padeiro ingressa no mercado B2B

Consolidada como ponto de encontro dos recifenses que apreciam café e produtos de fermentação natural, a padaria Galo Padeiro passa a atuar também no mercado B2B (do inglês Business to Business). A empresa ampliou sua unidade produtiva, que se transformou na Fábrica do Galo, voltada ao fornecimento de produtos a bares, restaurantes, hotéis e padarias.