Neoenergia Pernambuco tem concessão prorrogada até 2060 e deve antecipar R$ 6 bilhões de investimentos até 2029

Distribuidora Neoenergia Pernambuco é a primeira do país a ter a prorrogação do contrato de concessão antecipada

A assinatura dos termos do contrato foi realizada nesta terça-feira (23), em Brasília, pelo ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra; o CEO da Neoenergia, Eduardo Capelastegui, e do diretor-presidente da Neoenergia Pernambuco, Saulo Cabral (Foto: Divulgação / MME)

A Neoenergia Pernambuco prorrogou junto ao Ministério de Minas e Energia (MME). o contrato de concessão da Neoenergia Pernambuco. Com isso, a distribuidora do estado torna-se a primeira do país a ter a prorrogação do contrato de concessão antecipada. O novo contrato permitirá antecipar investimentos na ordem de R$ 6 bilhões no estado até 2029. Os recursos devem melhorar o sistema elétrico do estado e beneficiar mais de 4 milhões de clientes.

A assinatura dos termos do contrato foi realizada nesta terça-feira (23), em Brasília, pelo ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra; o CEO da Neoenergia, Eduardo Capelastegui, e do diretor-presidente da Neoenergia Pernambuco, Saulo Cabral.

Segundo o CEO da Neoenergia, Eduardo Capelastegui, a antecipação da prorrogação do contrato representa que a distribuidora cumpriu os contratos firmados. “A antecipação da prorrogação do contrato da Neoenergia Pernambuco reconhece nosso desempenho e gestão responsável. Com regras mais rigorosas já em vigor, estamos preparados e confiantes para investir ainda mais e ampliar os benefícios diretos para os pernambucanos, com foco na qualidade do serviço e na satisfação dos clientes”, comenta. Para o executivo, a conclusão do processo representa garantia de cumprimento aos contratos firmados e confere significativa segurança jurídica ao setor elétrico nacional.

Investimentos

Nos últimos 25 anos, a Neoenergia investiu mais de R$ 20 bilhões em Pernambuco nos últimos 25 anos. Os recursos foram responsáveis pela modernização, digitalização e ampliação das redes elétricas no estado.

Os investimentos permitiram avanços na qualidade da distribuição de energia no estado. Desde 2015, o tempo médio de interrupção (DEC) caiu 43%, e a frequência média (FEC) das ocorrências registrou uma queda de 42%. O resultado coloca o estado entre os melhores patamares históricos no país.

Universalização do acesso à energia

Para garantir eletricidade em todas as regiões do estado, a universalização do acesso à energia foi alcançada em 2009. Desde 2000, foram entregues 54 novas subestações e construídos mais de 77 mil km de linhas de transmissão e distribuição.

Segundo a Neonergia Pernambuco, esse aumento na cobertura acompanhou o crescimento do número de clientes, que mais que dobrou nesse período.

Com a prorrogação do contrato, a empresa passa a seguir regras ainda mais rigorosas, determinadas pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). O novo contrato de concessão tem a finalidade de aprimorar a prestação do serviço, prevendo também maior resiliência das redes elétricas para enfrentamento de eventos climáticos severos.

O processo de prorrogação do contrato passou pela aprovação da Aneel e MME após criteriosa avaliação dos indicadores de qualidade do fornecimento e da saúde econômico-financeira da distribuidora.

A Neoenergia Pernambuco comprovou continuidade e confiabilidade no serviço, além de capacidade para sustentar os investimentos exigidos anualmente pela concessão.

Tarifa Social e Eficiência Energética



Além da distribuição de energia para mais de 4 milhões de clientes, a Neoenergia Pernambuco também ampliou o número de clientes beneficiados pela Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE). O benefício permite a isenção de pagamento para quem consome mensalmente até 80kWh. Atualmente, cerca de 1,2 milhão de clientes estão cadastrados na TSEE.

Por meio da distribuidora, milhares de famílias foram beneficiadas por projetos que estimulam o uso consciente da energia e a redução no valor da conta. Uma dessas iniciativas é o projeto com o Vale Luz, que além de ajudar na redução da fatura de energia, por meio de descontos em troca de materiais recicláveis, também promove o descarte adequado de resíduos sólidos. Nos últimos cinco anos, mais de 2 mil toneladas de resíduos foram destinados corretamente.

A distribuidora também lançou iniciativas próprias como a Conta do Bem, que já arrecadou mais R$ 146 milhões em doações de clientes para instituições beneficentes e as atividades desenvolvidas pela Instituto Neoenergia, que tem como foco formação e pesquisa, biodiversidade e mudanças climáticas, arte e cultura, ação social e colaboração institucional.



Inovação

Em 25 anos, a Neoenergia Pernambuco trouxe iniciativas inovadoras e avanços tecnológicos, como a automatização de redes elétricas e reconfigurações automáticas, permitindo maior agilidade na solução de ocorrências.

Além disso, os serviços comerciais passaram por processos de digitalização, com a criação de novos canais de relacionamentos digitais, a exemplo do WhatsApp e de aplicativos para smartphones. Além disso, as 23 lojas e os 169 pontos credenciados passaram por processo de modernização.

Noronha Verde



Em 2014, a Neoenergia Pernambuco instalou a primeira usina solar em Fernando de Noronha, no Comando da Aeronáutica, garantindo o estímulo à utilização de energia solar fotovoltaica. Já em 2015, uma segunda planta fotovoltaica foi construída na ilha com o objetivo de reduzir a dependência da geração de energia por combustíveis fósseis.

Neste ano, a Neoenergia se prepara para avançar ainda mais na sustentabilidade do arquipélago. Autorizada pelo MME, a companhia se comprometeu em descarbonizar a geração de energia na ilha, por meio de um sistema fotovoltaico associado a armazenamento por baterias. O projeto deve ser concluído em 2027, tornando Noronha a primeira ilha oceânica habitada da América Latina a alcançar essa marca.