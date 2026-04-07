Pernambuco vira centro da tecnologia Bio-Hybrid com chegada da Leapmotor

Stellantis confirmou produção dos modelos B10 e C10 da Leapmotor na fábrica do grupo em Goiana, Zona da Mata de Pernambuco, e o desenvolvimento de tecnologia combinando autonomia estendida e a motorização flex

Produção na Planta automotiva da Stellantis em Goiana, Pernambuco (Imagem: Divulgação/Stellanis)

O anúncio da Stellantis já era esperado, mas a confirmação da produção dos modelos B10 e C10, da Leapmotor em Goiana, Zona da Mata de Pernambuco, saiu apenas nesta segunda-feira (6). A fabricante chinesa de automóveis que integra o grupo Stellantis - controlador também de Fiat, Jeep, RAM, Peugeot e Citroën - é uma das pioneiras no desenvolvimento da tecnologia REEV, sigla em inglês para veículo elétrico de autonomia estendida. Agora será a primeira a ofertar a tecnologia REEV-Flex, combinando a propulsão elétrica a um motor à combustão flexfuel.

A opção pelo desenvolvimento da tecnologia na fábrica pernambucana seguiu critérios técnicos, sem dúvida, mas chega carregada de simbolismo. Afinal, o polo automotivo ancorado pela Stellantis está situado na Zona da Mata Norte do estado, dando novo dinamismo econômico a uma área historicamente ocupada pela cadeia sucroenergética, que entrou em declínio na década de 1990.

A chegada da Leapmotor coloca Pernambuco no centro da tecnologia Bio-Hybrid, conferindo maior relevância tecnológica. Mas, a bem da verdade, no fim das contas, o que mais chama a atenção da população são os novos fornecedores que devem chegar e os empregos que serão gerados.

Tintas Iquine apresenta lançamentos na Feicon



A Tintas Iquine, maior indústria de tintas com capital 100% brasileiro, leva os seus principais lançamentos para a Feira Internacional da Construção Civil (Feicon), que acontece entre os dias 7 e 10 de abril, em São Paulo. Além das novidades do portfólio, a empresa reforça os produtos já consolidados de sua linha.

Festival de hambúrguer chega a Jaboatão

O BurgerLand, um dos mais importantes festivais de hambúrguer do país, desembarca pela primeira vez no município de Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife. Realizado no Shopping Guararapes, entre os dias 9 e 12 de abril, o evento reunirá dezenas de expositores e deve aquecer o segmento de street food local.

Retrofit de imóveis históricos segue na pauta



A revitalização de imóveis históricos volta à pauta das reuniões-almoço da Ademi-PE. Nesta terça-feira (7), o tema do encontro será "Preservar e Renovar: Caminhos para o Retrofit em Áreas Históricas". Os convidados Fred Brennand (IPHAN-PE) e Ana Paula Vilaça (Recentro) debaterão a modernização de prédios antigos e as oportunidades de investimento em áreas consolidadas.

Turismo de Pernambuco bota o pé na estrada

A Empetur, empresa responsável pela divulgação dos atrativos turísticos de Pernambuco, deu início à programação da série de apresentações (roadshow) “Seu País - Pernambuco Naturalmente Incrível”. A agenda dos eventos, realizados em cidades estratégicas para o Estado, inclui rodadas de negócios e capacitação técnica de agentes de viagem. A primeira etapa acontece nas cidades de São Paulo (dia 6), Cuiabá (7) e Campo Grande (9).

