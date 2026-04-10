Inflação: IPCA de março é o mais alto desde fevereiro de 2025

O resultado ficou acima do teto das estimativas colhidas pelo Projeções Broadcast, de alta de 0 82%

Com influência da alta da conta de luz, a inflação oficial de setembro ficou em 0,48%, invertendo o comportamento de agosto, quando caiu 0,11% (Foto: Marcello Casal JrAgência Brasil)

A alta de 0,88% registrada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) em março foi o resultado mais alto desde fevereiro de 2025, quando havia subido 1,31%, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Considerando apenas meses de março, a taxa foi a mais elevada desde 2022, quando foi de 1,62%.

Em março, os destaques foram Transportes, com alta de 1,64% e 0,34 p.p. de impacto, e Alimentação e bebidas, que subiu 1,56%, com impacto de 0,33 p.p. no índice do mês. Juntos, os dois grupos respondem por 76% do IPCA de março. Os demais grupos oscilaram entre 0,02% (Educação) e 0,65% (Despesas pessoais).

Em março de 2025, a taxa tinha sido de 0,56%. Em fevereiro de 2026, o IPCA registrou alta de 0,70%.

Como consequência, a taxa acumulada em 12 meses voltou a acelerar, após o mês anterior de arrefecimento, passando de 3,81% em fevereiro para 4,14% em março.