Reforma Tributária: Após 90 dias de tolerância, agora tá valendo!

Empresas, União, estados e municípios passam a conviver com dois sistemas tributários até 2033. Durante esse período, ICMS e ISS vão conviver com novo imposto, já PIS e Cofins serão extintos em 2027

Receita Federal (Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Agora é pra valer. Neste 1º de abril, a Reforma Tributária iniciou sua longa jornada de transição até 2033, quando IPI, PIS/Cofins, ICMS e ISS darão lugar em definitivo ao IBS e à CBS. Depois de 90 dias de tolerância, o Fisco já atua com dois sistemas, o antigo e o novo. Se o regime tributário nacional já era considerado um dos mais complexos do mundo, o que se dirá desses sete anos em que as duas legislações vão conviver no fluxo de caixa das empresas?

Não estamos falando apenas de adaptar softwares de gestão, mas de reaprender a gerir a área fiscal. E isso não cabe apenas às empresas, mas também à União, estados e municípios. No setor de serviços, por exemplo, a preocupação é extrema. A transição para o modelo de valor agregado levanta dúvidas sobre a não geração em segmentos intensivos em mão de obra, como tecnologia e comunicação.

Sim, é verdade. Até 2027 o caráter ainda é educativo. Como sinaliza a Receita Federal, a cobrança dos novos tributos ainda é um aprendizado, mas não se deve cair na tentação de deixar tudo para a última hora. Não se pode deixar de levar em consideração que, em 2027, PIS e Cofins serão definitivamente extintos.

Latam inicia vendas de voo Recife-Petrolina



A companhia aérea Latam começa a comercializar passagens para o voo direto entre o Recife e Petrolina. A rota, que entra em operação no dia 2 de setembro, terá três frequências semanais. A empresa também vai ampliar, a partir de agosto, a quantidade de voos entre o aeroporto sertanejo e o de Guarulhos, passando de 14 para 21 viagens semanais.

Tambaú renova apoio à Paixão de Nova Jerusalém



Nascida no Sertão pernambucano, em Custódia, a Tambaú Alimentos mantém o investimento na cultura do interior. Pelo quarto ano consecutivo, a marca patrocina a Paixão de Cristo de Nova Jerusalém. A empresa, líder de mercado no Nordeste, registrou aumento de 13% na produção e crescimento de 18% no faturamento no último exercício.

Banco de talentos para o setor de hotelaria



A Ara Resorts & Residences, subsidiária de hospitalidade do Grupo Ara, anunciou a criação de um centro de talentos para fomentar o ingresso de jovens no mercado hoteleiro. O objetivo é qualificar e absorver mão de obra do município do Ipojuca e cidades vizinhas. Desde sua abertura, em 2025, o Samoa Villa Resort já contratou mais de 160 profissionais locais.

Descontos para participantes de eventos



Com agenda cheia, o Recife Expo Center (REC) passa a contar com suporte gastronômico do Novotel Recife Marina. A parceria oferece descontos no Restaurante Kais 0 para expositores e visitantes. O equipamento e o hotel integram o Complexo Porto Novo Recife, que conta ainda com a Marina Recife.

