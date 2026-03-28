Fluxo de turistas internacionais para o Nordeste cresce 50% no início do ano

De acordo com o Portal de Dados da Embratur, a região recebeu 150mil visitantes internacionais nos meses de janeiro e fevereiro, ante os 100 mil turistas entrangeiros registrados no mesmo período de 2025

Aeroporto do Recife (Foto: Aena/Divulgação)

O fluxo de turistas estrangeiros para o Nordeste cresceu 50% nos dois primeiros meses deste ano, impulsionado principalmente pela alta temporada e pelo Carnaval. Como era de se esperar, Bahia, Pernambuco e Ceará são os principais portões de entrada da região, com Pernambuco se destacando tanto nos desembarques aéreos quanto nos marítimos.

Ao todo, a região recebeu mais de 150 mil visitantes internacionais em janeiro e fevereiro, ante os 100 mil turistas do mesmo período de 2025. Os números são comemorados pelo Consórcio Nordeste que, ao lado da Embratur, passou a divulgar a região como um destino único e integrado. A integração dos atrativos é um sonho antigo, que sempre esbarrou na lógica do "farinha pouca, meu pirão primeiro".

Apesar do crescimento, do sol o ano inteiro e das praias de águas mornas, o desempenho do setor turístico nordestino fica bem aquém dos estados do Sul e do Sudeste. Para efeitos de comparação, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e São Paulo concentram 65% das chegadas de estrangeiros ao país, enquanto Bahia, Pernambuco e Ceará somam apenas 4,5% dos passageiros internacionais.

Para o presidente do Consórcio Nordeste, Paulo Dantas, o desafio agora é garantir o fluxo turístico o ano todo, aproveitando outras datas e atrativos, como o São João.

Suape recebe comitiva do Porto de Antuérpia



Rumo a uma internacionalização cada vez maior, o Complexo Portuário e Industrial de Suape recebe, nesta segunda-feira (30), uma comitiva de executivos do Porto Internacional de Antuérpia-Bruges (o segundo maior da Europa) para uma visita técnica. Liderado pelo CEO da autoridade portuária belga, Kristof Waterschoot, a delegação será recepcionada pelo diretor-presidente da autarquia, Armando Monteiro Bisneto.

Porto Digital fatura R$ 7,4 bilhões em 2025

O Porto Digital, ecossistema de tecnologia da informação e inovação instalado no coração do Recife, encerrou o ano de 2025 com um faturamento de R$ 7,4 bilhões. Atualmente, o hub conta com 541 empresas em funcionamento e mais de 24 mil profissionais em atividade. Como incubadora, o polo tecnológico registrou um crescimento de 72% no número de startups, de acordo com informações do Sebrae Startups Report Brasil 2025.

Plantão tira dúvidas sobre declaração do IR



O Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis e o Conselho Regional de Contabilidade em Pernambuco lança, neste sábado (28), a 15ª edição do projeto Declare Certo – IRPF. Os mutirões gratuitos visam orientar os contribuintes no preenchimento da declaração de Imposto de Renda, evitando erros que podem levar à malha fina da Receita Federal. A campanha segue até 18 de abril nos municípios mais populosos do estado.

