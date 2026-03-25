Taxa Selic opõe indústria e mercado

Cabo de guerra entre os setores produtivo e financeiro é antigo e remonta a divisão do planejamento econômico entre desenvolvimentistas e fiscalistas. De um lado, o desenvolvimento da indústria é a prioridade, enquanto do outro o foco é o equilíbrio fiscal

Setor produtivo cobra juros mais baixos enquanto mercado financeiro espera uma redução lenta (Colagem/Governo de Santa Catarina - B3/Divulgação)

No mesmo dia em que o Copom anunciou a redução de 0,25 ponto percentual na taxa na Selic, o presidente da CNI, Ricardo Alban, voltou à artilharia contra a autoridade monetária. Fala atribuída a Alban, publicada no portal da instituição, destaca que “0,25% jamais pode ser comemorado”.

O cabo de guerra entre o setor produtivo e o mercado financeiro é antigo e remonta à divisão dos economistas entre desenvolvimentistas e fiscalistas. De um lado, os que defendem o fortalecimento do mercado interno, a proteção à indústria nacional e gastos públicos voltados ao desenvolvimento social. Para esses, o equilíbrio fiscal é secundário.

Na outra ponta estão os que creem no equilíbrio fiscal como solução para todos os males, inclusive a desigualdade social. O Estado deve ser mínimo e os gastos públicos devem ser controlados. Aqui, os investimentos públicos são secundários. O duelo não é novo, nem restrito ao Brasil. No final das contas, quem está certo? Essa é a pergunta de milhões que ninguém conseguiu responder ainda.

Itaú registra crescimento nas vendas em março

A combinação do Oscar com o Dia do Consumidor (dia 15) deu uma forcinha à economia pernambucana, elevando o fluxo de compras e a demanda por serviços no Estado. É o que apontam os dados de movimentações apurados pelo Itaú Unibanco com base nas operações em suas máquinas POS. O levantamento aponta um crescimento de 12,8% nas vendas entre os dias 14 e 15 de março. Os números consideram as transações via cartões de débito e crédito, Pix QR Code e Pix Transferência, feitas de pessoa física (PF) para pessoa jurídica (PJ).

Páscoa 2026 deve movimentar R$ 410 milhões

Estudo do Hub de Dados do Comércio, da Fecomércio-PE, projeta uma ligeira retração na movimentação financeira na Páscoa de 2026. Segundo a estimativa do Hub, a data deve injetar R$ 410,9 milhões na economia pernambucana durante o mês de abril, valor que representa uma queda de 2,9% em comparação com o ano anterior.

Workshop em TI para alunas da rede pública

O Plaza Shopping e a rede Tech Woman anunciam uma ação voltada às alunas do ensino médio das escolas públicas da Zona Norte: um workshop sobre áreas de atuação e empregabilidade no setor de TI). O evento acontece na quarta-feira (dia 25), das 9h30 às 10h30, na Escola Silva Jardim, no Monteiro, e das 13h30 às 14h30, na Escola José Vilela, no Parnamirim.

Festival do Jeans de Toritama marcado para abril

O jeans volta ao centro da moda entre os dias 23 e 25 de abril, durante a realização do 24º Festival do Jeans de Toritama. A cidade responde por cerca de 16% da produção nacional, com mais de 50 milhões de peças confeccionadas por ano e geração de cerca de 25 mil empregos diretos. O evento reúne fabricantes, fornecedores, compradores e investidores da cadeia do setor.

