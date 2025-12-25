O desafio é domar o dragão da inflação

A inflação está se mostrando resiliente, sobretudo no setor de serviços pessoais. Apesar de IPCA ter convergido para o centro da meta, a redução da taxa de juros só deve acontecer a partir de março

Para 2026, a projeção da inflação variou de 4,18% para 4,17%. Para 2027 e 2028, as previsões são de 3,8% e 3,5%, respectivamente (Foto: José Cruz/Agência Brasil)

O dragão era a metáfora adotada nas décadas de 1980 e 1990 para se referir à inflação. Era a época da hiperinflação e dos sucessivos cortes de três zeros da nossa moeda. Nossos jovens, felizmente, só viram isso nos livros de história. E por que estou resgatando essa imagem? Bem, guardadas as abissais diferenças, a inflação atual mostra-se resiliente e difícil de ser domada (como o dragão de outrora), apesar de a Selic estar em 15% há seis meses.

Na terça-feira, 23, o IBGE divulgou o IPCA-15, considerado a prévia da inflação, que ficou em 0,25%, com o acumulado em 12 meses recuando para 4,41%. Via de regra, o IPCA-15 não costuma chamar muita atenção do mercado. Desta vez, no entanto, ele indica pela primeira vez uma inflação anual abaixo do teto da meta fiscal (4,5%), repercutindo nas projeções para 2026.

O resultado, segundo os especialistas do mercado financeiro, segue apontando um cenário favorável ao corte gradativo dos juros, mas não em janeiro. A Warren Investimentos, por exemplo, destaca preocupação com o setor de serviços pessoais, que subiu 0,53%. Já a Genial chama a atenção para a elevação da inflação nos Estados Unidos, que deve levar a uma maior cautela do FED (Banco Central norte-americano) na política monetária. Pois é, no fim das contas, estamos terminando 2025 ainda com alto nível de incerteza.

Consumidor cauteloso e comércio otimista

A última edição deste ano do Índice de Intenção de Consumo das Famílias (ICF), apurado pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), indica um consumidor ainda cauteloso. No recorte local, feito pela Fecomércio-PE, foi registrado um índice de 97,8 pontos — abaixo da barreira dos 100 pontos, nível que indica otimismo. Já em relação ao segmento empresarial, o Índice de Confiança do Empresário do Comércio (ICEC) de Pernambuco alcançou 112,4 pontos, mostrando um setor animado com as perspectivas futuras.

Balanço positivo na defesa agropecuária

Pernambuco conquistou em 2025 o status de área livre da febre aftosa sem vacinação, classificação que abre as portas do mercado internacional à pecuária do Estado. O reconhecimento mundial foi anunciado em maio, um ano após o Ministério da Agricultura ter concedido a certificação nacional. A conquista foi lembrada pelo diretor-presidente da Adagro, Moshe Dayan Fernandes, durante balanço do ano.

Novo Atacarejo mantém foco em ampliação

A rede Novo Atacarejo, que conta com 38 lojas em Pernambuco e na Paraíba, segue focada em sua estratégia de expansão. Desta vez, a empresa investe na ampliação de sua central de distribuição no município de Moreno. A central logística passará dos atuais 58 mil metros quadrados (m²) para 96 mil m², elevando a capacidade de 22,5 mil posições porta-paletes para 62 mil.

