A força silenciosa do cooperativismo financeiro

O cooperativismo reúne, em todo o mundo, 3 milhões de entidades e 1 bilhão de cooperados. Com um faturamento combinado de mais de US$ 2 trilhões, se fossem um país, as 300 maiores cooperativas seria a 9ª maior economia do mundo

Cooperativas financeiras atendem 1 bilhão de pessoas em todo o mundo (Imagem gerada por IA)

Comemorado nesta quinta-feira (16), o Dia Internacional das Cooperativas de Crédito é mais que uma efeméride, é um convite à reflexão. De uma maneira geral, o cooperativismo já reúne 3 milhões de entidades e 1 bilhão de cooperados no mundo, o equivalente a 12% da população global. O faturamento combinado das 300 maiores cooperativas ultrapassa US$ 2,17 trilhões — valor que, se fosse um país, seria a 9ª maior economia do planeta.

Mas é no "varejo" que o impacto se torna mais visível. Dados de uma pesquisa da PUC-Rio, divulgados pela Sicredi, revelam que, enquanto bancos tradicionais precisam de uma população mínima de 8 mil habitantes para viabilizar uma agência, as cooperativas conseguem operar em municípios a partir de 2,3 mil habitantes, ampliando o acesso a serviços financeiros.

Os resultados dessa capilaridade, segundo o estudo, são concretos: municípios com a presença de cooperativas de crédito apresentam, em média, um aumento de R$ 3,9 mil no PIB per capita, mais jovens no ensino superior e uma redução de até 24 famílias por mil habitantes em programas como o Bolsa Família.

Neoenergia investe em Eficiência Energética

A Neoenergia Pernambuco prepara o lançamento, ainda este mês, da Chamada Pública que destinará R$ 30 milhões para projetos de eficiência energética no estado. O objetivo é fomentar o consumo consciente, modernizar instalações elétricas e incentivar o uso de fontes renováveis. A iniciativa vai contemplar projetos nos setores industrial, comercial, de serviços, poder público, condomínios e iluminação pública. Mais informações estão disponíveis no site da companhia (neoenergia.com).

Recursos para startups no Rec’n Play

Com vasta experiência na gestão pública do estado (incluindo secretarias da Fazenda, Planejamento, Desenvolvimento Econômico e Turismo), o advogado pernambucano Márcio Stefanni, atual diretor financeiro da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), apresentará, durante o Rec'n'Play, o FIP Nordeste Capital Semente - novo fundo de investimento para startups. Criado em parceria com o Banco do Nordeste, o fundo prevê um aporte de R$ 150 milhões para apoiar negócios inovadores nos setores de saúde, educação, agronegócio, energia, logística e TI.

Empreendedorismo no Rec’n Play

O governo de Pernambuco montou uma forte programação voltada ao empreendedorismo para o Rec'n'Play, que acontece desta quarta-feira (15) até o próximo sábado (18). A iniciativa reúne os principais órgãos de fomento do estado, como a Adepe, a AGE e a Facepe. Serão promovidas ações como a Arena de Negócios, a Sala Ponte Tech, o Espaço Pernambuco e o Play Delas, todas com foco em conectar e capacitar os empreendedores presentes no festival.

