Trilhos da discórdia: Concessão da Malha Nordeste ou ferrovia privativa?

Desde de dezembro de 1997, quando a CSN, controladora da TLSA (Transnordestina Logística S.A.), assumiu a concessão da Malha Ferroviária do Nordeste, sempre foi as ferrovias da porção Norte do Nordeste. É lá que estão seus negócios

Trânsposição do Rio São Francisco (Rafael Vieira)

O trecho Salgueiro-Suape da ferrovia Transnordestina, pivô das pressões sobre a Sudene e seu superintendente, Danilo Cabral, já teria sido rifado desde a concessão à Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), no final de 1997. A empresa, controladora da TLSA (Transnordestina Logística S.A.), tinha interesse maior, desde o início, nas estradas de ferro localizadas no Ceará, onde se concentram seus negócios.

É importante relembrar que a concessão, realizada dentro Programa Nacional de Desestatização, nunca se tratou exclusivamente da Transnordestina, mas sim da Malha Ferroviária do Nordeste, que na época contemplava 4.238 km de trilhos. De toda essa malha, existem hoje apenas 1.207 km operacionais, ligando os portos de Itaqui (MA) e Pecém (CE). O abandono dos cerca de 3 mil km de trilhos ensejou, inclusive, uma ação civil pública do Ministério Público Federal, em 2004, pedindo a extinção do contrato de concessão.

Voltando a falar da Transnordestina, o trecho Salgueiro-Suape tem 547 km de extensão, pouco mais da metade do trecho Salgueiro-Pecém (CE), com seus 1.040 km, o que em tese indicaria um custo menor para conclusão. No entanto, foi exatamente esse trecho mais curto que foi devolvido sob a alegação de uma suposta inviabilidade financeira. No final das contas, fica o questionamento: O que houve foi a concessão da Malha Ferroviária do Nordeste ou a autorização para a exploração de uma ferrovia privativa?

Dia dos pais com sorteios e brindes

Sem o mesmo apelo do Dia das Mães, o Dia dos Pais vem motivando os shoppings centers a investir em promoções “Compre e Ganhe” e “Sorteios” para incentivar as vendas. No Shopping Guararapes, por exemplo, compras a partir de R$ 350 garantem uma camiseta Malwee — linha Super Hero. No Difusora, em Caruaru, cada R$ 800 dá direito a um perfume da linha Malbec Bleu. Já o Costa Dourada, no Cabo, cada R$ 150 em compras dá direito a um cupom para concorrer a três cervejeiras.

Empresa Pernambucana em expansão no país

A FTLOG, empresa pernambucana de logística, está ampliando sua atuação na Região Nordeste. A empresa inaugurou uma unidade em João Pessoa (PB), com a geraçãode 50 empregos diretos neste primeiro momento. Além de João Pessoa, a empresa já atua em Fortaleza (CE) e Goiânia (GO) e planeja abrir mais duas filiais, até o fim do ano, nas regiões Nordeste e Sudeste.

Recife Antigo terá centro NERD de R$ 18,5 milhões

O Porto Digital, o governo do estado e a Finep assinam, nesta quarta-feira (6), a autorização para o início das obras do Núcleo de Empreendedorismo e Residência Digital (NERD). O centro, um investimento de R$ 18,5 milhões, funcionará na Rua Dona Maria César, no Recife Antigo. O núcleo será dedicado à educação empreendedora, à formação de startups e à capacitação profissional para a nova economia digital.