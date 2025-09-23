Copo meio cheio ou meio vazio? As visões da Faria Lima e da indústria

Taxa Selic em 15% ao ano reduz a inflação e anima o mercado financeiro. Já no setor produtivo, a mesma Selic encarece o crédito e freia a produção

Bolsa de Valores do Brasil (B3/Divulgação)

Esta segunda-feira (22) foi marcada por duas visões distintas sobre a situação econômica do Brasil. O Boletim Focus do Banco Central reduziu, mais uma vez, a expectativa para a inflação do próximo ano, agora em 4,29% e uma taxa Selic de 12,25% no final de 2026. Os números refletem o otimismo da Faria Lima, maior centro financeiro do país, já que os juros altos e o controle da inflação tornam o momento propício para investimentos no mercado financeiro.

Por outro lado, de acordo com estudo da Confederação Nacional da Indústria (CNI), a indústria chegou, em setembro, ao 9º mês de pessimismo. Para o setor produtivo, os mesmos juros altos que animam o mercado financeiro encarecem o crédito e, consequentemente, puxam o freio de mão da produção. Ainda segundo a CNI, o mês de agosto de 2025 registrou a maior retração em dez anos, com quedas na produção, nos empregos e na utilização da capacidade instalada.

Comparando as visões da Faria Lima e da indústria, é natural ser levado à metáfora do copo meio cheio ou meio vazio. O copo meio cheio corresponde à visão otimista do mercado financeiro, já o copo meio vazio representa a visão pessimista do setor produtivo. Nesta encruzilhada, a pergunta que fica é: qual dessas visões está correta? E mais, por quanto tempo o mercado financeiro consegue sobreviver com o setor produtivo em queda?

Neoenergia renova concessão por mais 30 anos

Faltando pouco menos de cinco anos para o fim do seu contrato atual, a Neoenergia assina, nesta terça-feira (23), em Brasília, a prorrogação da concessão para distribuição de energia elétrica em Pernambuco por mais 30 anos. A cerimônia contará ainda com o anúncio do novo plano de investimentos e das ações de modernização da rede no estado.

Curso gratuito sobre sustentabilidade

A Vivo, em parceria com a plataforma de educação Vivae, lançou o curso "Futuro Vivo". A iniciativa é gratuita e voltada para quem deseja compreender os principais conceitos ligados à sustentabilidade, como mudanças climáticas, consumo consciente, ESG e o papel do Brasil na agenda climática. As vagas são limitadas e as inscrições podem ser feitas no site futurovivo.vivae.app.

Projeto revela drama do acesso à água

Um diagnóstico realizado pelo projeto "Água Delas" revelou a dificuldade de acesso à água, saneamento e higiene no bairro da Charneca, no Cabo de Santo Agostinho. O estudo, feito pela ONG canadense Waterlution em parceria com o Centro das Mulheres do Cabo, apontou que 30% dos moradores não recebem água regularmente, dois terços têm abastecimento apenas uma ou duas vezes por semana e quase metade precisa comprar água para suprir a necessidade.

