Raio-X do mercado imobiliário do Recife revela predominância do MCMV

Estudo Conexão Ademi mostra que o programa Minha Casa Minha Vida foi responsável por 64,5% dos lançamentos de imóveis no Grande Recife e por 58,4%

A MRV é responsável pela construção de imóveis do programa Minha Casa Minha Vida. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil (Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil)

O programa federal Minha Casa Minha Vida (MCMV) e os apartamentos compactos, de até dois dormitórios, dominam o setor imobiliário da Região Metropolitana do Recife (RMR). De acordo com a pesquisa Conexão Ademi, realizado pela Associação da Empresas do Mercado Imobiliário de Pernambuco (Ademi-PE), em parceria com a Brain Inteligência Estratégica, o MCMV respondeu por 64,5% dos lançamentos até o último dia 6 de junho e 58,4% das vendas no mesmo período.

Os números revelam a dinâmica dos lançamentos verticais na RMR e trazem um componente a se preocupar: a dependência de programas governamentais como o MCMV e o estadual Entrada Garantida, que funciona como complementar ao programa federal. Os dados preocupam porque estamos há pouco mais de um ano das próximas eleições e fica a dúvida: o que eventuais mudanças dos timoneiros nas esferas federal e estadual pode representar para esses programas.

Sem a habitação popular, o setor imobiliário sente a escassez de crédito, refletindo a queda na captação de poupança, principal financiador da habitação, e as ainda incipientes alternativas de captação de recursos no mercado financeiro. No geral, os números são bons, mostram um maior equilíbrio entre vendas e lançamentos, mas convém olhar para o horizonte.

O Sebrae Pernambuco e a Associação Pernambucana de Atacadistas e Distribuidores (Aspa) lançam, nesta quinta-feira (28), o programa Retrofit Varejo de Alimentos. A iniciativa é voltada para os minimercados — os famosos mercadinhos de bairro e lojas de conveniência — e vai beneficiar 40 pequenos comércios com consultorias e melhorias estruturais. O objetivo é fortalecer esses negócios, que são fundamentais para a economia local e vêm enfrentando os novos desafios do setor.

Hoteis aderem ao mercado livre de energia

O setor hoteleiro de Pernambuco está descobrindo os benefícios do mercado livre de energia. Só em 2024, os hotéis sob gestão da Kroma Energia, empresa pernambucana pioneira no setor, economizaram R$ 2 milhões na conta de luz. Com resultados como esse, cada vez mais empreendimentos vêm aderindo às comercializadoras. O Marante Executive Hotel é um dos que já fizeram a migração.

Marca chinesa de celulares chega ao Recife

A Jovi, marca da fabricante chinesa de celulares vivo Mobile Communication (que não tem nenhuma ligação com a nossa operadora Vivo), anunciou nesta semana a abertura de seu escritório regional no Recife. O objetivo é focar na expansão dos negócios no Brasil e em parcerias no Nordeste. Com produção nacional na Zona Franca de Manaus, um dos destaques da marca é a parceria com a renomada Zeiss no desenvolvimento das câmeras de seus aparelhos.

