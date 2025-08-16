Você conhece a Cadeia Circular Reversa?

A economia circular, uma dos temas da COP30, ainda dá os primeiros passos no Brasil, apesar de o país ter um dos maiores potenciais do mundo

Avanço foi impulsionado pela cana-de-açúcar e pela fruticultura (Foto: Elza Fiuza/Agência Brasil)

A COP30 terá a Economia Circular como um de seus temas principais, discutindo a ressignificação de resíduos para além da logística reversa. Para Beatriz Luz, presidente do Instituto Brasileiro de Economia Circular, a mudança de visão é fundamental: o que é resíduo para uma indústria pode ser matéria-prima para outra.

Beatriz cita como exemplo a produção de nanocelulose, material de vasta aplicação que pode ser extraído de qualquer fibra vegetal, incluindo o bagaço de cana e o caroço da manga. Pernambuco, grande produtor de cana e maior exportador de manga do país, poderia usar esses "resíduos" para entrar em um mercado que deve chegar a US$ 831,27 milhões (cerca de R$ 4,5 bilhões) até 2029, segundo projeção da Mordor Intelligence.

O setor sucroalcooleiro tem potencial de sobra para entrar nesse mercado, agregando mais valor à cadeia. De acordo com pesquisas da Embrapa, a produção de nanocelulose poderia, inclusive, ser combinada com a de etanol de segunda geração.

Mudanças no setor elétrico em pauta em encontro de empresários

O deputado federal Fernando Filho (União Brasil), relator da MP 1300, é o convidado do LIDE Energia para debater as reformas no setor elétrico e a nova tarifa social. O encontro acontecerá na próxima segunda-feira (18), durante um café da manhã para membros do LIDE e convidados, no Mar Hotel Conventions.

Mercedes-Benz cresce acima da média em Pernambuco

O presidente da Mercedes-Benz no Brasil, Ronald Koning, esteve em Pernambuco na última semana para conhecer de perto o trabalho da Mardisa, empresa do Grupo Parvi que representa a montadora no estado. A concessionária recifense apresentou um crescimento de 83% este ano, superando a média da própria marca no país.

Stellantis e UFPE prorrogam inscrições para pós-graduação

Foram prorrogadas até o próximo dia 22 as inscrições para o Programa de Residência Tecnológica em Engenharia Automotiva, uma pós-graduação da Stellantis em parceria com a UFPE, a Facepe e a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do estado (SCTI). Ao todo, são 75 vagas em três áreas estratégicas. Os 20 primeiros colocados de cada módulo receberão uma bolsa de R$ 24 mil, válida por seis meses.

Porto de Galinhas na estrada chega em Goiânia e Uberlândia

O roadshow "Porto de Galinhas na Estrada" desembarca, na próxima terça-feira (19), em Goiânia (GO), para divulgar os atrativos do balneário e atrair turistas da região. Na quarta (20), a iniciativa chega a Uberlândia (MG). O tour é uma realização da Associação de Hotéis de Porto de Galinhas (AHPG) e do Porto de Galinhas Convention & Visitors Bureau.

