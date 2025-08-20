Hotel Grand Mercure encerra atividades neste mês e deve dar lugar a edifício residencial

No mercado imobiliário, especula-se que o prédio do Grand Mercure Recife dará lugar a um edifício residencial, seguindo o exemplo do que a Moura Dubeux vem fazendo com o prédio do antigo Othon Palace

O Prédio foi inaugurado como Recife Palace, em 1985.

Os funcionários do Hotel Grand Mercure, que fica na Avenida Boa Viagem, já estão em clima de despedida do trabalho no local. O motivo é o encerramento das atividades do empreendimento, confirmado à reportagem do Diario pelo grupo Accor, que faz a gestão dos hotéis da rede Grand Mercure.

Por meio de nota, a assessoria do grupo informou que a unidade "encerrará suas operações no dia 28 de agosto de 2025, em função da venda do imóvel para investidores, deixando de atuar como hotel". O futuro do endereço, entretanto, ainda não foi confirmado.

Em portais da internet, especula-se que a Moura Dubeux teria comprado o prédio para fazer o retrofit e vender apartamentos de 60 metros quadrados (m²). À reportagem do Diario, a construtora informou, por meio de sua assessoria, que não iria comentar o assunto no momento, em respeito a questões contratuais.

No comunicado da Accor enviado à redação do Diario, o grupo hoteleiro ainda informa que todas as reservas feitas no Grand Mercure Recife posteriores a 28 de agosto estão sendo tratadas junto aos clientes com o devido suporte. No texto, a rede diz que reforça sua confiança no mercado pernambucano mantendo sua presença na capital com outras marcas do seu portfólio, como o Novotel Recife Marina, Mercure Recife Navegantes e hotéis ibis. Diferente desses, apenas o Grand Mercure era considerado do setor premium.

HISTÓRIA

O endereço entrou para história da hospedagem de luxo em Pernambuco com a inauguração do Recife Palace, em 1985, como uma versão pernambucana do Rio Palace. Desde então, o local integrou diferentes redes de hóteis, como a BHG, o Golden Tulip e o atual Grand Mercure, mantendo-se durante muitos anos como o maior hotel cinco estrelas da capital pernambucana.

Na época do seu lançamento, o Diario noticiou que o hotel foi o primeiro do nordeste a ter serviços computadorizados. Outros detalhes também foram publicados pelo jornal, como a decoração dos 294 apartamentos assinada pela arquiteta Janete Costa, que hoje dá nome a galeria de arte do Parque Dona Lindu.

Cada ambiente tinha gravuras de monumentos históricos de Pernambuco e os lençois dos quartos foram feitos por bordadeiras pernambucanas, assim como as toalhas e guardanapos do restaurante do hotel, o francês Savoir Faire. A arte nordestina também estava representada no hall através de um painel de Ariano Suassuna.

A abertura do hotel gerou, de imediato, 460 empregos. Os profissionais foram contratados para atuar nas diversas áreas do local, como lobby com piano bar ao vivo, salão de chás com patisserie, sauna, salão de beleza, escritório, massagem, atendimento médico e serviços de baby sitter. Na cobertura ainda havia uma área de mil metros quadrados destinada a eventos da alta sociedade.

Desde a sua fundação, personalidades de diversos segmentos e de todas as partes do mundo já se hospedaram em suas dependências, como são os casos do ex-beatle Paul McCartney, em 2012; a banda norte-americana Aerosmith, em 2016; o presidente Lula, em 2010; e a Seleção Brasileira de Futebol, em 2021.

NOVO LUCSIM

Se forem confirmadas as especulações de que a Moura Dubeux teria comprado o prédio para instalar um empreendimento residencial no local, este será o segundo projeto de retrofit da empresa para antigos hóteis da Avenida Boa Viagem. A apenas 500 metros do Grand Mercure, a construtora está requalificando, desde 2021, o antigo hotel Othon Palace, que posteriormente se tornou o Internacional Palace Lucsim, para vender apartamentos residenciais de 28 a 157 m².

No material de divulgação do “Novo Lucsim”, como tem sido chamado o projeto, a construtora diz que as obras de requalificação estão sendo conduzidas pelo arquiteto Marco Antônio Borsoi, filho do renomado Acácio Gil Borsoi, que assina o projeto original de 1979.

O prédio era considerado um dos marcos da arquitetura recifense, por conta das referências modernistas, e deve passar por alguns ajustes. “Onde se tinha parede, terão grandes cortinas de vidro. Onde se tinham pastilhas, vamos modernizar e colocar revestimentos de alumínio”, diz João Bakker, gerente de projetos da Moura Dubeux, em vídeo promocional do empreendimento, disponível no canal da empresa no Youtube.

Uma curiosidade é que o site da construtora divulga, erroneamente, que o prédio do “Novo Lusim” já teria sido o endereço do histórico Recife Palace.