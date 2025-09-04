Brasileiros vivem com mês sobrando e salário faltando
De acordo com pesquisa da Serasa Experian, mais da metade dos trabalhadores celetistas brasileiros não conseguem chegar ao fim do mês com dinheiro na conta
Publicado: 04/09/2025 às 01:00
Pesquisa Serasa Experian sobre Saúde Financeira do Trabalhador (Ilustração/IA)
Você já ouviu ou usou a expressão “está sobrando mês no meu salário”? Pois bem, essa tirada bem-humorada para dizer que o dinheiro acabou antes do tempo é a realidade de mais da metade (54%) dos brasileiros com carteira assinada.
O dado é da "Pesquisa de Saúde Financeira e Bem-Estar do Trabalhador Brasileiro 2025", realizada pela SalaryFits, uma empresa da Serasa Experian. Entre os que não conseguem fazer o salário durar, 49% recorrem a fontes extras para fechar as contas. As preferidas? Linhas de crédito (cartão, cheque especial e empréstimos) ou a velha "forcinha" da família.
Segundo o estudo, os principais vilões do orçamento são os gastos com alimentação, contas de consumo (água, luz, telefone, internet…) e o pagamento de dívidas - como financiamentos (de automóveis e da casa própria) e empréstimos.
A pesquisa revela ainda um dado preocupante sobre planejamento: apenas dois em cada dez entrevistados (20%) afirmaram ter total controle sobre suas finanças. Entre os que têm menos controle, há um predomínio de jovens da Geração Z, pessoas da Classe C, trabalhadores PJ (Pessoa Jurídica) e funcionários de empresas menores.
IPA lança 2ª Feira da Agricultura Familiar
O Instituto Agronômico de Pernambuco (IPA) promove, entre os dias 10 e 14 deste mês, a segunda edição da Feira de Negócios da Agricultura Familiar de Pernambuco (Feneaf). O evento, que será realizado na sede do instituto, na Avenida General San Martin, vai reunir 520 produtores de 113 municípios do estado.
Magnum Tires mira o mercado internacional
A Magnum Tires, empresa pernambucana líder em distribuição de pneus no Brasil, quer dobrar o tamanho de seu braço de exportação até 2026, buscando um faturamento de mais de US$ 7 milhões. Através da sua divisão Magnum International, a aposta é na venda direta para grandes transportadoras e distribuidores que buscam reduzir custos sem abrir mão da qualidade.
Cecon terá área para eventos com até 100 mil pessoas
Um projeto de décadas finalmente vai sair do papel: a antiga área do parque Mirabilândia será incorporada ao Pernambuco Centro de Convenções de Pernambuco (Cecon). O Cecon anunciou nesta semana um investimento de R$ 2 milhões em retrofit, climatização e comunicação visual para implantar no local uma área para megaeventos com capacidade para até 100 mil pessoas.
Usina de Arte recebe imprensa internacional
A Usina de Arte, em Água Preta, na Mata Sul, recebe de domingo (7) a terça-feira (9) uma delegação de jornalistas internacionais. O grupo vem conhecer uma das maiores galerias de arte a céu aberto do Brasil. Entre os veículos de imprensa aguardados estão gigantes como Le Monde (França), El País (Espanha), Monopol (Alemanha), The Art Newspaper (EUA), BBC África e a edição chinesa do Financial Times.