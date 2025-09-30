Empresas pernambucanas recebem R$ 21 milhões de apoio contra o tarifaço

BNDES é o banco operador do Plano Brasil Soberano (Fernando Frazão/Agência Brasil)

Pernambuco fecha o mês de setembro com R$ 21 milhões liberados às empresas atingidas pelo tarifaço de 50% imposto pelo presidente dos Estados Unidos (EUA) aos produtos nacionais, de um total de R$ 70,9 milhões solicitados na linha de crédito Capital de Giro (gastos com despesas operacionais).

Ao todo, desde o último dia 18 de setembro, quando começou a vigorar o Plano Brasil Soberano, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), gestor do programa, recebeu pedidos de apoio de cinco empresas do estado. A quantidade baixa de pedidos reflete, em parte, a situação da economia pernambucana, uma das menos dependentes do mercado consumidor norte-americano. Os EUA representam 9,4% das exportações pernambucanas.



Nacionalmente, o BNDES já aprovou R$ 2,1 bilhões em crédito em atendimento a 153 operações, sendo R$ 1,96 bilhão na linha Capital de Giro e R$ 160,8 milhões na linha Giro Diversificação (busca de novos mercados). Outros R$ 2,6 bilhões solicitados ainda estão em avaliação, dos quais R$ 2,4 bilhões a serem destinados à prospecção de novos destinos para as exportações brasileiras.

Último dia para quitar débitos com a Prefeitura do Recife

Termina nesta terça-feira (30) o Programa Fique em Dia, da Prefeitura do Recife, que tem como objetivo negociar dívidas tributárias (IPTU, ISS e outras taxas municipais) com o município constituídas até o final do ano passado. Entre as condições oferecidas estão descontos de até 90% nos juros e multas (para pagamento à vista), além de parcelamentos que podem chegar a 96 vezes. No pagamento parcelado ainda é possível manter descontos de 70% (12 meses), 50% (24 meses), 30% (36 meses) e 10% (48 meses).

Desenvolvimento urbano em debate na Ademi

A convite da Ademi-PE, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação de Pernambuco apresentará, nesta terça-feira (30), o projeto Laboratório de Cidades, iniciativa desenvolvida em parceria com o Insper para discutir potenciais soluções urbanas. Na ocasião, a titular da pasta, a secretária Simone Nunes, e a sua equipe vão expor também a atualização do programa estadual de habitação Morar Bem.

Linha infantil com cheirinho de chocolate

A Kolene, da Flora Cosméticos, e o biscoito Treloso, da Vitarella, firmaram uma co-branding para colocar no mercado uma linha infantil, em edição limitada, de cuidados capilares, a Kolene Treloso - Nutrição e Brilho. A linha conta com quatro produtos (shampoo, condicionador, creme para pentear e gelatina capilar), todos com aroma de chocolate. O Nordeste representa 44% das vendas nacionais da Kolene ao consumidor, com destaque para Pernambuco e Bahia.

