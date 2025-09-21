Empresas do Nordeste apresentam R$ 127 bilhões em demandas para projetos

Edital para apresentação de projetos nordestinos voltados à indústria sustentável, a Chamada Nordeste da Nova Indústria Brasil, recebeu R$ 127,8 bilhões em propostas, cerca de 13 vezes o orçamento previsto inicialmente

Hidrogênio verde é aposta na expansão das energias renováveis (Foto: Divulgação)

A cifra é capaz de redefinir o futuro do Nordeste: R$ 127,8 bilhões. Este é o volume de projetos que a região propôs na chamada da Nova Indústria Brasil, focada em setores estratégicos como transição energética, bioeconomia/fármacos, hidrogênio verde, entre outros. O volume de recursos pleiteados supera em quase 13 vezes o orçamento previsto inicialmente e sinaliza uma ambição e uma demanda há muito não vista. Pernambuco se insere neste contexto com uma fatia de R$ 7,1 bilhões, apostando nos setores de transição energética, hidrogênio verde e bioeconomia.

Passada a euforia dos números, contudo, precisamos olhar para a viabilidade. O desafio da execução é monumental, temos a infraestrutura necessária para transformar esses projetos em realidade? Contamos com a infraestrutura necessária para transformar esses projetos em realidade. Há fornecedores, capacidade logística, segurança jurídica e capital humano qualificado para operar a fronteira da tecnologia?

Aqui em Pernambuco já vimos a dificuldade que foi prover mão de obra para empreendimentos como o polo automotivo de Goiana, Hemobrás, Refinaria Abreu e Lima e os estaleiros Atlântico Sul e Vard Promar. O que devemos fazer de diferente para que nossa população aproveite as oportunidades? Isso não é tarefa de um agente só, a solução demandará coordenação entre os setores público e privado, vontade política e um ambiente de negócios sem entraves.

Selic vai impulsionar investimento estrageiro

Diogo Almeida, sócio e economista-chefe da Pequod Investimentos, destaca que a decisão do Copom na última quarta-feira (17) reflete o compromisso do comitê em trazer as expectativas de inflação futura para 3% ao ano. Almeida destaca que a manutenção da Selic em 15% e a redução dos juros nos Estados Unidos reforça a atratividade dos ativos brasileiros.

Parvi realiza ação em 120 pontos de venda

Missão Impossível. O Grupo Parvi promove, neste sábado (20), uma grande promoção em 120 lojas das regiões Norte e Nordeste. O evento vai oferecer, ao todo, 6 mil veículos disponíveis, das 8h às 18h. O grupo promete preços diferenciados e os modelos mais vendidos das mais de 20 marcas representadas pela rede.

Feira de estágio e trainees na UFPE

Organizado por profissionais juniores da ACE Consultoria, empresa júnior ligada ao Centro de Ciências Sociais Aplicadas (CCSA) da UFPE, a feira “UFPE no Mercado” espera reunir mais de 5 mil estudantes e cerca de 25 empresas na maior feira de trainee e estágio do Norte e Nordeste, que acontece nos próximos dias 23 e 24 (terça e quarta-feira). Entre as empresas participantes está a Masterboi, pela primeira vez, estabelecendo conexões para vagas atuais e futuras.

