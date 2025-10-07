Passados dois meses, por que a bomba do tarifaço dos EUA não explodiu?

Apesar das tarifas de 50% imposta aos produtos exportados pelo Brasil, a balança comercial do país segue positiva. Houve sim, impactos, mas boa parte dos produtos tarifados encontraram novos destinos

Foto: Thiago Neuenschwander/Suape ( Thiago Neuenschwander/Suape)

Você lembra do "tarifaço" de Donald Trump sobre os produtos brasileiros? Pois bem, como era previsível para quem acompanha os números friamente, o alardeado apocalipse econômico não aconteceu. Por quê? Porque a participação dos Estados Unidos em nosso comércio exterior já não é a mesma de anos atrás e também porque os próprios norte-americanos excluíram da lista produtos de interesse de seus produtores locais.

Os dados de setembro, divulgados pela Secretaria de Comércio Exterior (Secex) do MDIC, confirmam a tese. Apesar da queda de 20,3% nas exportações para os EUA no mês, o Brasil mostrou agilidade em encontrar novos mercados, ampliando as vendas para a Argentina (+24,9%), China (+14,7%) e União Europeia (+2%). No balanço geral do mês, as exportações brasileiras cresceram 17,7%.

E Pernambuco, como fica nesse contexto? Como já apontado pela CNI, nossa economia é uma das menos dependentes do mercado norte-americano no país. Prova disso é que as exportações pernambucanas acumulam um crescimento de 6% este ano, puxadas principalmente pelas vendas de veículos, combustíveis e óleos para outros destinos.

Setor da construção discute novas regras

A nova Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo (LPUOS) do Recife será tema de encontro promovido pela Ademi-PE e Sinduscon-PE, nesta terça-feira (7), na Ilha do Leite, sede do Sinduscon. O debate será conduzido pelo secretário de Desenvolvimento Urbano e Licenciamento do Recife, Felipe Matos, e pelo secretário municipal de Habitação, Felipe Cury. Participam ainda a secretária Executiva de Licenciamento, Taciana Sotto Mayor, e a presidente do Instituto Pelópidas Silveira (ICPS), Mariana Asfora.

Indústria, arte e cultura de mão dadas

A exposição do artista português José Pedro Croft, em cartaz no Centro Cultural Banco do Brasil, Rio de Janeiro (CCBB Rio), conta com apoio da indústria pernambucana Vivix, uma das mais modernas fabricantes de vidro plano da América Latina. A empresa patrocina o evento e fornece todos os vidros e espelhos utilizados nas obras e instalações. O investimento reforça o compromisso da indústria em apoiar projetos culturais de relevância internacional.

Amarante comemora saldo positivo de 2025

A Amarante Hotéis, proprietária dos resorts Salinas Maragogi, Salinas Maceió e Japaratinga Lounge Resort, no litoral de Alagoas, comemora seu aniversário tendo como presente os expressivos números deste ano. A empresa projeta chegar, até dezembro, a um faturamento de R$ 710 milhões. Além disso, o programa de fidelidade “Tô de Volta” coleciona mais de 800 mil inscritos e a categoria Diamante acumula mais de 3 mil assinantes.

