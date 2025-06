Galípolo apresenta novas funcionalidades do Pix, veja quais são

Presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, detalhou as novas modalidades do Pix, que ele chamou de Pix 2.0: Automático, Por Aproximação e Parcelado.

Presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, detalha as novas funcionalidades do Pix 2.0 (Febraban/Divulgação)

Novas funcionalidades do PIX começam a entrar no ar na próxima segunda-feira (16), com o Pix Automático, segundo detalhou nesta terça-feira (11), o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, durante abertura da 35ª edição da Febraban Tech, maior evento de tecnologia da América Latina, que conta com cobertura do Diario de Pernambuco. De acordo com Galípolo, o Pix Automático é voltado às despesas recorrentes, como escola, academia e outros gastos fixos.

"Essa modalidade do Pix vai beneficiar as empresas, que não vão mais precisar ter algum tipo de contrato ou conta na instituição financeira do cliente para que possam receber através do débito automático. Eles vão poder fazer isso através do Pix, sem nenhum custo para as empresas ou para quem está pagando", explicou Galípolo.

O presidente do BC destacou ainda que o Pix recorrente vai reduzir as fraudes nos cartões e ainda beneficiar cerca de 60 milhões de pessoas que não possuem cartão de crédito. A nova função do Pix será agregada a outro serviço que já é oferecido, o Pix por Aproximação, caminhando para constituir o que foi chamado por Galípolo de Pix 2.0.

O Pix por Aproximação funciona igual ao pagamento por aproximação dos cartões e carteiras digitais, sem a necessidade de abrir o App do banco. Galípolo, no entanto, reforçou a segurança do meio de pagamento. "Você vai precisar fazer todas as certificações necessárias, mas sem a necessidade de acessar o aplicativo da sua instituição financeira, ou seja, de maneira mais rápida", detalhou.

Nos próximos meses, a previsão é que comece a funcionar o Pix Parcelado, uma modalidade de crédito semelhante ao antigo cheque pré-datado, na qual o correntista deixava nas mãos da empresa os cheques já datados e preenchidos e na quantidade relativa ao número de parcelas acertadas.

"Vai ser uma outra grande inovação, permitindo o parcelamento de uma venda via Pix para o comprador, com o recebimento imediato para o vendedor. Isso vai estimular o uso do Pix no varejo para compra de bens e serviços, especialmente aquelas que têm valor mais elevado", afirmou.

Por fim, o presidente do Banco Central apresentou o Pix em Garantia, função que vai facilitar a concessão de crédito a microempreendedores, micros e pequenas empresas, além de autônomos que não possuem comprovante de renda formal.

"Se você é um empreendedor ou tem uma empresa e possui algum tipo de recebimento de maneira recorrente na sua chave Pix, esse fluxo que é recebido vai ser percebido e segregado como garantia", destacou Galípolo.