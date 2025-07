Brasil pode ter inventado o futuro do dinheiro com o Pix

Vencedor do Prêmio Nobel de Economia de 2008 e um dos criadores da Nova Teoria do Comércio, Paul Krugman afirma que o Pix é encarado, por Trump, como ameaça aos Estados Unidos.

Paul Krugman, Prêmio Nobel de Economia, diz que Pix é a moeda do futuro (Nicholas Kamm/AFP)

“O Brasil pode ter inventado o futuro do dinheiro.” A afirmação do economista norte-americano Paul Krugman, vencedor do Nobel de Economia de 2008, revela o quanto o Pix, sistema digital de pagamentos brasileiro, vem deixando o mercado financeiro global em alerta. A teoria abraçada por Krugman destaca que subsídios, proteção temporária e investimentos em inovação podem ajudar setores-chave a se tornarem mais competitivos em um contexto de oligopólio global.

O Pix, pelo prisma de Trump e de seus financiadores, é uma ameaça à rede mundial de pagamentos, o que mexe com empresas americanas como Mastercard, Visa, American Express e Western Union. A exemplo do Pix, o QRIS, sistema de pagamentos via QR Code da Indonésia, foi igualmente alvo do presidente norte-americano, que impôs sobretaxa de 32% aos produtos indonésios sob a mesma justificativa de “prejudicar empresas americanas”.

E por que o Pix assusta mais? Como avalia Paul Krugman, o Pix materializou o sonho de universalização original das criptomoedas, com a diferença de ser gerido pelo Banco Central do Brasil. Além disso, o Nobel de Economia avalia que o sistema brasileiro de pagamentos pode ser replicado por outros países, permitindo as trocas financeiras entre países com moedas diferentes, com conversão automática. Seria um passo para a criação de um sistema de pagamentos internacional que abra mão do dólar.

Arpe cria plataforma para monitorar serviços

Na iminência da concessão dos serviços de água e esgoto em Pernambuco, cujo edital deve ser lançado nas próximas semanas, a Agência de Regulação de Pernambuco (Arpe) anunciou o desenvolvimento de uma plataforma de monitoramento dos serviços públicos de água e esgotamento sanitário do Estado. A iniciativa da Arpe vai permitir a ampliação do acompanhamento, em tempo real, de indicadores operacionais, calendários de abastecimento e demais índices de eficiência para a população.

Relações Internacionais

O Centro Universitário UniFBV Wyden passa a oferecer, a partir deste semestre, o curso superior em Relações Internacionais. Os egressos do curso estarão aptos a atuar em organizações internacionais, comércio exterior e setores-chave da economia global.

Habitação em debate

Os desafios da habitação serão tema do II Seminário Recife Cidade Parque, que acontecerá nos próximos dias 6 e 7 de agosto. O evento é promovido por meio de uma parceria entre a Universidade Federal de Pernambuco e a Prefeitura do Recife.



Ópticas piratas geram prejuízo de R$ 10 bilhões

A pirataria, a falsificação a sonegação fiscal causaram um prejuízo de R$ 10,2 bilhões ao setor óptico no ano passado, o equivalente a 40% do faturamento do segmento no país. A informação é da Associação Brasileira das Indústrias Ópticas (Abióptica).