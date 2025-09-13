Mercado financeiro brasileiro opera sem influência política nesta sexta (12)

Especialistas do mercado financeiro alegam que condenação de Bolsonaro já estava precificada, ou seja, já era considerada como certa

Bolsa de Valores de São Paulo registra nova alta no segundo dia após a eleição presidencial, e dólar termina mais uma sessão em queda, com forte presença de investidores externos (Crédito: Luiz Prado/Divulgação/C.B)

O mercado financeiro brasileiro parece ter funcionado, nesta sexta-feira (12), alheio ao noticiário político, pelo menos inicialmente. A condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro, segundo economistas das principais instituições financeiras do país, já estava "precificada". Ou seja, já era esperada e não causou surpresas.

Nem mesmo a possibilidade do anúncio de novas medidas contra o Brasil pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, causou maiores temores. Isso porque acredita-se que, se elas vierem, serão no campo político — como a extensão dos efeitos da Lei Magnitsky a outros integrantes do STF — e não na economia. Além disso, os efeitos do "tarifaço" anterior não foram tão catastróficos quanto se projetava.



Por fim, com Bolsonaro "fora do jogo", a direita precisa buscar uma alternativa para 2026 e, neste contexto, o nome do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, é muito bem visto aos olhos do "senhor mercado", que anseia por previsibilidade.

Latam anuncia 2 mil voos extras para o verão

A Latam anunciou que vai ampliar sua oferta de voos durante a alta temporada de verão, entre 15 de dezembro e 8 de fevereiro de 2026. Serão mais de 2 mil operações extras (pousos e decolagens) no país, com grande destaque para o Nordeste. A Bahia será o estado mais beneficiado, com 21 novas frequências, seguida pelo Ceará (20) e Alagoas (14). Para Pernambuco, foram anunciados 6 voos extras para o Recife.

Banco do Nordeste cria fundo de investimento

Voltado aos clientes do Crediamigo, maior programa de microcrédito da América Latina, o Banco do Nordeste colocou em operação o InvesteAmigo, primeiro fundo de investimento oferecido a esse público. Com aplicações a partir de R$ 1, o fundo aloca 100% do patrimônio em títulos públicos federais, buscando oferecer rentabilidade com segurança para quem ainda não possui o hábito de investir.

Pernambuco na vitrine do Prêmio Reclame Aqui

O Grupo Parvi, um dos maiores do setor automotivo do Nordeste, chegou com força na disputa do Prêmio Reclame Aqui, considerado o "Oscar" do atendimento ao consumidor no Brasil. Ao todo, o grupo emplacou quatro indicações na categoria de concessionárias (Toyolex, Hyundai Pateo, Auto Parvi Seminovos e Fiori Jeep) e uma na de rastreadores (Segsat). O público pode votar em suas marcas preferidas até 11 de novembro.

Debate pré-COP30 será realizado no Recife

O Recife sediará, no próximo dia 17, o "Fórum Debate – Oportunidades de Investimentos e Desafios Regionais". O encontro é promovido pela Associação Brasileira de Desenvolvimento (ABDE), em parceria com a Ceplan Consultoria e o Sebrae. O evento faz parte de um circuito nacional de debates que antecedem a 30ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas (COP30), que acontece em novembro, em Belém (PA).

