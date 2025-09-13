Mercado financeiro brasileiro opera sem influência política nesta sexta (12)
Especialistas do mercado financeiro alegam que condenação de Bolsonaro já estava precificada, ou seja, já era considerada como certa
Publicado: 13/09/2025 às 10:03
Bolsa de Valores de São Paulo registra nova alta no segundo dia após a eleição presidencial, e dólar termina mais uma sessão em queda, com forte presença de investidores externos (Crédito: Luiz Prado/Divulgação/C.B)
O mercado financeiro brasileiro parece ter funcionado, nesta sexta-feira (12), alheio ao noticiário político, pelo menos inicialmente. A condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro, segundo economistas das principais instituições financeiras do país, já estava "precificada". Ou seja, já era esperada e não causou surpresas.
Nem mesmo a possibilidade do anúncio de novas medidas contra o Brasil pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, causou maiores temores. Isso porque acredita-se que, se elas vierem, serão no campo político — como a extensão dos efeitos da Lei Magnitsky a outros integrantes do STF — e não na economia. Além disso, os efeitos do "tarifaço" anterior não foram tão catastróficos quanto se projetava.
Por fim, com Bolsonaro "fora do jogo", a direita precisa buscar uma alternativa para 2026 e, neste contexto, o nome do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, é muito bem visto aos olhos do "senhor mercado", que anseia por previsibilidade.
Latam anuncia 2 mil voos extras para o verão
A Latam anunciou que vai ampliar sua oferta de voos durante a alta temporada de verão, entre 15 de dezembro e 8 de fevereiro de 2026. Serão mais de 2 mil operações extras (pousos e decolagens) no país, com grande destaque para o Nordeste. A Bahia será o estado mais beneficiado, com 21 novas frequências, seguida pelo Ceará (20) e Alagoas (14). Para Pernambuco, foram anunciados 6 voos extras para o Recife.
Banco do Nordeste cria fundo de investimento
Voltado aos clientes do Crediamigo, maior programa de microcrédito da América Latina, o Banco do Nordeste colocou em operação o InvesteAmigo, primeiro fundo de investimento oferecido a esse público. Com aplicações a partir de R$ 1, o fundo aloca 100% do patrimônio em títulos públicos federais, buscando oferecer rentabilidade com segurança para quem ainda não possui o hábito de investir.
Pernambuco na vitrine do Prêmio Reclame Aqui
O Grupo Parvi, um dos maiores do setor automotivo do Nordeste, chegou com força na disputa do Prêmio Reclame Aqui, considerado o "Oscar" do atendimento ao consumidor no Brasil. Ao todo, o grupo emplacou quatro indicações na categoria de concessionárias (Toyolex, Hyundai Pateo, Auto Parvi Seminovos e Fiori Jeep) e uma na de rastreadores (Segsat). O público pode votar em suas marcas preferidas até 11 de novembro.
Debate pré-COP30 será realizado no Recife
O Recife sediará, no próximo dia 17, o "Fórum Debate – Oportunidades de Investimentos e Desafios Regionais". O encontro é promovido pela Associação Brasileira de Desenvolvimento (ABDE), em parceria com a Ceplan Consultoria e o Sebrae. O evento faz parte de um circuito nacional de debates que antecedem a 30ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas (COP30), que acontece em novembro, em Belém (PA).