Manutenção da Selic em 15% torna renda fixa atrativa para o investidor

Títulos do Tesouro Direto, CDBs, LCIs, LCAs são boas opções em um cenário de manutenção da taxa Selic em 15%, como já sinalizou o Banco Central. Para os mais arrojados, a volatilidade provocada pela incertezas no cenário político-econômico internaciona pode trazer boas oportunidades

Comitê já tinha interrompido o ciclo de cortes da Selic (foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil/Arquivo)

A manutenção da Selic em 15%, como sinalizou o Banco Central, já torna, por si só, os investimentos em renda fixa — como CDBs, LCIs, LCAs e títulos públicos — bastante atrativos. Com as incertezas provocadas pela decisão de Donald Trump de sobretaxar os produtos brasileiros em 50%, essas aplicações se consolidam como um porto seguro para os investidores, principalmente os iniciantes.

De acordo com a analista financeira Mariana Teixeira, da XP Investimentos/SIR, a renda fixa é a mais indicada para quem tem aversão ao risco ou está começando a investir. Ela ressalta que há diversas opções para dar o primeiro passo, mesmo sem dispor de muitos recursos. “Hoje, conseguimos aplicar no Tesouro Direto com apenas R$ 100”, explica.

Para os investidores mais experientes e de perfil arrojado, no entanto, a volatilidade no cenário político-econômico pode trazer boas oportunidades, pondera Mariana. “Mas é preciso ter informação, acompanhar o que está acontecendo. E é aí que entra a figura do consultor de investimentos”, destaca.

Pagamento da conta de luz na hora do corte

Conta de luz atrasada e a equipe da concessionária na porta de casa. A cena é um pesadelo para o consumidor. Em alguns casos, dependendo da equipe, é até possível pagar a conta na hora e evitar a suspensão, mas agora a Neoenergia está institucionalizando essa prática. Antes do desligamento, o consumidor tem a oportunidade de quitar os débitos diretamente com a equipe, utilizando PIX, cartão de débito ou crédito, com parcelamento em até 21 vezes.



Navegação de Cabotagem na Multimodal

A cabotagem como alternativa ao transporte rodoviário será o destaque da participação da Aliança Navegação, empresa do grupo Maersk, na Multimodal Nordeste, que acontecerá de 5 a 7 de agosto, no Recife Expo Center. Vale lembrar que Suape está entre os maiores terminais portuários do país em movimentação de cargas, o que reforça a relevância do debate na região.



Bazares sociais movimentam shopping

O Shopping Guararapes teve um reforço importante para incrementar seu fluxo no mês de julho: a realização de dois bazares solidários. O sucesso dos eventos impulsionou a movimentação do shopping em datas estratégicas. De acordo com o superintendente do centro de compras, Phyllype Pires, as ações reforçam a conexão com a comunidade e ampliam o público.



Shoppings recebem lojas de 973 marcas

No primeiro trimestre deste ano, 973 marcas inauguraram novas lojas em shopping centers brasileiros. É o que aponta o estudo “O Varejo de Shoppings – Marcas em Expansão”, realizado pela Abrasce, a associação do setor. Entre as inaugurações, destacaram-se os setores de Alimentação e Bebidas (28%), Conveniência/Serviços (19%) e Vestuário (15%).