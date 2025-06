Parlamentares NIMBY, você conhece algum?

NIMBY, termo nascido nos Estados Unidos para Not In My Back Yard (Não no meu quintal), talvez seja o mais adequado para explicar o comportamento de nossos deputados e senadores

Plenário da Câmara dos Deputados, uma das casas do Congresso Nacional (Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados)

Os embates entre o Congresso Nacional e a equipe econômica do governo Lula vem mostrando sérias contradições. O governo fala, por exemplo, em taxar os super-ricos. Mas todos que investem em letras do mercado imobiliário (LCIs) e letras do setor agropecuário (LCAs) podem ser todos considerados super-ricos? Com certeza não, principalmente num cenário de baixa remuneração da poupança, que faz aquele tradicional público que guarda dinheiro na poupança buscar opções com um pouquinho mais de rentabilidade.

Já no Congresso Nacional, há contradição maior que cobrar que o governo corte na carne e discutir uma proposta que aumenta o número de deputados na casa de 513 para 531? Para explicar essa contradição, talvez a maior delas, podemos recorrer a uma expressão nascida nos Estados Unidos, na área de arquitetura e urbanismo: NIMBY, abreviação para Not In My Back Yard (Não em meu quintal, em português). Trata daquelas pessoas que são adeptas de intervenções urbanísticas nas cidades, desde que fiquem longe de seu bairro e de sua casa.

1 / 3 2 / 3 3 / 3 < >

Assim como os NIMBYs do urbanismo, os nossos deputados e senadores defendem de forma intransigente o corte de gastos no Orçamento da União, desde que não se mexa em seus próximos orçamentos, o que inclui também verbas de gabinete e o número de assessores, esses últimos frequentemente usados como fonte extra de recursos obtidos nas famosas “rachadinhas”.

Onde estão nossos parlamentares YIMBYs?

Nos Estados Unidos surgiu uma resposta aos NIMBYs, os YIMBs (Yes In My Back Yard - Sim no meu quintal, em português), termo que se refere àqueles que defendem ser importante aceitar intervenções em sua vizinhança em nome da coletividade, que tragam benefícios e desenvolvimento para todos. Mas onde estão nossos deputados e senadores YIMBYs? Sim, eles existem, mas são raros.

Elas são Tech

O iFood está em busca de 50 mulheres engenheiras de software, na segunda edição do programa Elas são Tech. Desta vez as vagas são para o nível júnior, com experiência de 1 a 3 anos na área, para trabalho remoto em tempo integral. As inscrições estão abertas e seguem até o próximo dia 30, no link carreiras do site da empresa.

Aniversário da Kroma

A Kroma Energia completou, na última quarta (18), 17 anos de atuação no setor. Fundada em Pernambuco, a empresa é a primeira comercializadora de energia do Nordeste e acompanhou as transformações do mercado e os avanços da transição energética no país. Em 2024, a Kroma alcançou a marca de 2 GWm de energia comercializados.

Recife sedia encontro de deep techs

A capital pernambucana será palco, no próximo dia 2 de julho, da terceira edição do Fórum Brasileiro de Deep Techs. O evento é realizado pela Wylinka, organização sem fins lucrativos com foco em conhecimento científico, inovação e desenvolvimento sustentável; em parceria com a Caos Focado, organização que atua no desenvolvimento de startups inovadoras com base em avanços científicos.