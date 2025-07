Shutdown nos serviços ppúblicos começa com as agências reguladoras

Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) tem orçamento para este ano reduzido em 25% (Agência Infra/Divulgação)

O corte orçamentário de R$ 30 milhões anunciado pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) acende alerta para o futuro dos serviços públicos no Brasil em meio à atual crise fiscal vivida no país. O montante congelado representa cerca de um quarto do orçamento da agência previsto para 2025 (R$ 120 milhões), que já havia sofrido um corte de R$ 52 milhões ante o que a instituição havia solicitado durante a elaboração da LOA 2025 (R$ 172 milhões).

De acordo com reportagem publicada pelo jornal O Globo, no último fim de semana, além da Anac também sofreram contingenciamento da mesma magnitude a Agência Nacional de Mineração (ANM), com corte de 24,8%; Agência Nacional de Águas (ANA), - 24,9%, e Anatel, com -24,8%.

Há cerca de dez dias, a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) anunciou que está suspendendo, a partir desta terça-feira (1º), o atendimento ao público por meio de seu call center, além de reduzir o horário de atendimento presencial para apenas um expediente, das 8h às 14h.

No mesmo sentido, a Agência Nacional do Petróleo (ANP) anunciou, na última quarta-feira (25), que vai restringir, a partir desta semana, a abrangência do Levantamento de Preços dos Combustíveis, limitado agora a no máximo 390 municípios brasileiros. Vale destacar que esses cortes atendem ao Decreto nº 12.477, de 30 de maio de 2025, e podem ser ampliados caso o executivo seja obrigado a aplicar novas restrições orçamentárias.

Aeroporto do Recife bate novo recorde

O Aeroporto Internacional do Recife, administrado pela Aena, bateu novo recorde de movimentação de passageiros, fechando os primeiros cinco meses deste ano com 3,9 milhões de passageiros transportados. Segundo informações do Ministério dos Portos e Aeroportos, esse é o maior volume já registrado para o período desde 2000, quando a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) começou a fazer o acompanhamento regular.

ESG

O pernambucano Cledson Bernardo, engenheiro ambiental e especialista em ESG radicado em São Paulo, está comemorando a marca de 500 profissionais formados em governança ambiental, social e corporativa. O executivo é uma das principais autoridades do tema no Brasil atuando junto a algumas das maiores empresas do país.

Multimodal NE

Principal feira de transporte, logística do Norte e Nordeste, a Multimodal Nordeste abriu o credenciamento para os interessados, que acontecerá, de 5 a 7 de agosto, no Recife Expo Center. Segundo a organização da feira, este ano estarão presentes mais de cem marcas e a expectativa é receber mais de dez mil visitantes.

Estratégias do mercado B2B

O LIDE Futuro Pernambuco realiza, na próxima quarta (2), mais uma edição do Like The Future, evento que reúne jovens lideranças para discutir estratégias do mercado business to business (B2B). Com o tema "Crescimento B2B na Prática: Liderança, canais e vendas de alta performance", o encontro será realizado no Mar Hotel Conventions, em Boa Viagem, das 19h às 21h30.